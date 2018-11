Bulgaria intra in Schengen in 2019, sustine candidatul PPE la sefia Comisiei Europene

Afirmatia privind admiterea Bulgariei in Schengen in 2019 ar fi fost facuta la o intalnire cu Tvetan Tvetanov, lider al partidului politic GERB, care a avut loc la Bruxelles si a avut ca tema situatia politica din Europa De altfel, Weber si-a exprimat sustinerea fata de aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen si intr-un interviu acordat in 8 noiembrie, imediat dupa desemnarea sa drept candidat la sefia Comisiei Europene.In 5 noiembrie, Comisia pentru Libertatile Civile (LIBE) din Parlamentul European si-a reiterat indemnul adresat ministrilor statelor membre Uniunii Europene de a aproba rapid aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, ca membre cu drepturi depline.Manfred Weber, lider al grupului PPE, a declarat in septembrie, in plenul PE, ca schimbarile din Justitie afecteaza nu doar candidatura Romaniei la spatiul Schengen, ci si pe ale Bulgariei si Croatiei, solicitand autoritatilor de la Bucuresti "sa inceteze sa puna in pericol lupta impotriva coruptiei"."Vreau sa subliniez ca spatiul Schengen aduce mai multa, nu mai putina securitate. De aceea cerem Consiliului sa faca pasii urmatori pentru a include Bulgaria si Croatia in Schengen. Au asteptat mult timp si este timpul sa actionam.Si mai vreau sa cer Guvernului Romaniei sa inceteze sa puna in pericol lupta impotriva coruptiei, pentru ca aceasta situatie afecteaza procesul luarii de decizii in cazul Bulgariei si Croatiei", a declarat Manfred Weber.Premierul Viorica Dancila afirma, in februarie, ca a fost asigurata de catre presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ca pana la 1 ianuarie 2019, cand va prelua presedintia Consiliului European, Romania va fi membru al spatiului Schengen si nu se va mai afla sub MCV. In ceea ce priveste ridicarea MCV, dupa prezentarea ultimului raport al Comisiei Europene privind Romania si Bulgaria, in 13 noiembrie, prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a facut referire la posibilitatea ridicarii pentru Bulgaria in mandatul actualei Comisii, fara a mentiona insa si Romania."Trei din cele sase benchmarks pentru Bulgaria sunt indeplinite. Bulgaria isi mentine pasul reformelor. Suntem increzatori ca MCV pentru Bulgaria poate fi incheiat pana la sfarsitul man ...citeste mai departe despre " Bulgaria intra in Schengen in 2019, sustine candidatul PPE la sefia Comisiei Europene " pe Ziare.com