Bulgaria vrea sa ridice un gard la granita cu Romania ... impotriva porcilor

Asta in contextul in care din ce in ce mai multe cazuri de pesta porcina africana sunt confirmate in Romania.Citeste si Pesta porcina africana se extinde, cu toate ca premierul a anuntat ca a luat masuriMinistrul bulgar al Agriculturii, Rumen Porozhanov, a declarat, luni, ca mai multi pasi sunt stabiliti pentru a combate raspandirea bolii in Bulgaria, apreciind ca implementarea masurilor nu va fi una usoara.Intre timp, noteaza Sofia Globe, tensiunile continua sa creasca privind situatia pestei ovine din mai multe zone din Bulgaria.In zona Bolyarovo, unde se suspecteaza existenta unui focar de pesta ovina, fermierii au refuzat sa accepte ca animalele lor sa fie vazute de medici veterinari. Ei faceau apel la procurori sa intervina, argumentand ca acesta al fi al doilea rand de mostre prelevate de la animalele lor.Mai multe publicatii locale dezvaluiau ca fermierii insistau sa vada rezultatele initiale ale analizelor efectuate din mostrele prelevate in urma cu o luna. Doar atunci le-ar fi permis veterinarilor sa le verifice, din nou, animalele.Luni, fermierii din satul Sharkovo ai caror capre si oi au fost ucise - masura luata pentru a preveni raspandirea pestei ovine - au inceput sa primeasca despagubiri. Acestia vor primi cel putin 190 de leva (450 de lei) pe capra/oaie omorata.Zona de carantina din jurul locurilor in care au fost descoperite focare este de 10 km, dar oficialii Comisiei Europene care au examinat situatia din Bulgaria saptamana trecuta au spus ca aceasta ar trebui marita la 20 km.Rumen Porozhanov a spus si el ca mostre pentru alte teste ar trebui prelevate de la animalele aflate pe o raza de 20 km fata de focar. Ministrul bulgar a mai precizat ca in Turcia au fost cel putin 700 de focare ale bolii si ca inca nu este clar cum a ajuns pesta ovina in Bulgaria.Citeste si:A fost descoperita pesta porcina africana, intr-o ferma din Tulcea. Autoritatile sunt in alertaPesta porcina africana a fost confirmata intr-o gospodarie din judetul Constanta. Au fost impuse restrictii ...citeste mai departe despre " Bulgaria vrea sa ridice un gard la granita cu Romania ... impotriva porcilor " pe Ziare.com