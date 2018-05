California este a cincea economie a lumii, cu un PIB mai mare decat cel al UK

Potrivit acestor date, Produsul Intern Brut al statului California a crescut cu 126 miliarde de dolari in 2017 comparativ cu 2016, depasind pragul de 2.700 miliarde dolari. In aceeasi perioada PIB-ul Marii Britanii, calculat in dolari, a scazut usor din cauza fluctuatiilor cursului de schimb.Datele statistice scot in evidenta importanta economica a statului California, un stat cu aproape 40 de milioane de locuitori care gazduieste Hollywood-ul (capitala mondiala a divertismentului), Silicon Valley, locul in care isi au sediul marile companii IT dar si un prosper sector agricol.Economistul sef al departamentului de Finante al statului California, Irena Asmundson a subliniat ca toate sectoarele economice, cu exceptia agriculturii, au contribuit la majorarea PIB-ului. In frunte au fost serviciile financiare si sectorul imobiliar care au inregistrat o crestere de 26 miliarde dolari, urmate de sectorul tehnologiei informatiei cu o crestere de 20 miliarde dolari si sectorul manufacturier cu o crestere de 10 miliarde dolari.California a mai fost a cincea economie a lumii si in anul 2002 insa ulterior, din cauza recesiunii, a coborat pana pe locul 10 in anul 2012. Intre timp insa, cel mai populat stat american a creat doua milioane de noi locuri de munca iar PIB-ul sau a crescut cu 700 miliarde de dolari.California are 12% din populatia SUA dar intre 2012 si 2017 a fost responsabila pentru 16% din numarul de locuri de munca create la nivelul SUA. De asemenea, in cei cinci ani ponderea Californiei in economia nationala a crescut de la 12,8% pana la 14,2% din economia americana.Lee Ohanian, profesor de economie la Universitatea din California precizeaza ca performantele economice solide inregistrate de acest stat american comparativ cu alte economii industrializate se datoreaza in primul rand productivitatii mari a muncitorilor.Comparativ, Marea Britanie are cu 25 de milioane de locuitori mai multi decat California, dar Produsul sau Intern Brut este mai mic. Ohanian atrage insa atentia ca puterea economica a Californiei este concentrata in metropolele de coasta din jurul oraselor San Francisco, San Jose, Los Angeles si San Diego. ...citeste mai departe despre " California este a cincea economie a lumii, cu un PIB mai mare decat cel al UK " pe Ziare.com