Inregistrarile televiziunii lasa sa se inteleaga ca firma era dispusa sa foloseasca mijloace de seductie, sa publice rapoarte false pe Internet, sa angajeze subcontractori nedeclarati si sa infiinteze institutii false si site-uri de Internet pentru a obtine date.Datele personale obtinute de Cambridge Analytica de la Facebook fac si obiectul unor cereri formulate marti de procuraturile din statul New York si din districtul newyorkez Manhattan, in cadrul unei anchete comune.Corporatia Facebook trebuie sa puna la dispozitie documente legate de incalcarea termenilor si conditiilor de utilizare a retelei sociale cu acelasi nume, precum si copiile intregii corespondente cu Cambridge Analytica, afirma o sursa confidentiala a agentiei Reuters.Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg , a fost invitat de autoritatile din SUA si Uniunea Europeana sa dea explicatii cu privire la riscul ca datele personale ale utilizatorilor sa fie achizitionate fara consimtamantul lor. Ca urmare a scandalului Cambridge Analytica, cotatiile actiunilor Facebook au scazut luni cu 6,8%, iar marti cu inca 5,4%, ceea ce a redus valoarea pe piata a firmei cu zeci de miliarde de dolari.Citeste si:Trump ar fi beneficiat in campanie de informatii stranse pe Facebook despre 50 de milioane de alegatori fara stirea acestoraFacebook s-a prabusit pe bursa dupa ce s-a aflat ca a folosit datele a 50 de milioane de utilizatoriCe sa verifici si ce sa stergi de pe profilul de Facebook, dupa scandalul furtului de dateLike-ul transformat in arma politica: Cum au fost preluate 50 de milioane de conturi de Facebook de firma care a decis victoria lui TrumpMark Zuckerberg a fost convocat in Parlamentul britanic, dupa scandalul furtului de date Facebook ...citeste mai departe despre " Cambridge Analytica isi suspenda seful, Facebook primeste citatii privind utilizarea datelor personale " pe Ziare.com