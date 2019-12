Cambridge Analytica in varianta italiana: Partidul Miscarea 5 Stele ar fi colectat ilegal date ale alegatorilor printr-o aplicatie Facebook

Colectarea de date a fost facuta printr-o aplicatie de Facebook dezvoltata de Casaleggio Associati, o obscura companie de internet care gestioneaza infrastructura online a partidului, a scris site-ul Linkiesta.Dezvaluirea facuta de Linkiesta a aparut prima data miercuri, iar joi a fost preluata de media nationale italiene.Respectiva aplicatie de Facebook a fost promovata ca un mijloc de a sprijini M5S, dar a permis firmei Casaleggio Associati sa aiba acces la datele personale ale utilizatorilor, dar si ale prietenilor de pe Facebook ai acestora, conform Linkiesta.Datele colectate au inclus adrese de email si de locuinte, numere de telefon, coduri fiscale si orientari politice si religioase. Linkiesta a publicat si dovezi ale acestui proces."Exclusiv: Casaleggio a furat date personale ale utilizatorilor de Facebook cu trei ani inainte de Cambridge Analytica", a scris site-ul, citand ca sursa un fost angajat al Casaleggio, Marco Canestrari.Intr-un alt articol publicat joi, Linkiesta citeaza un comunicat din partea Casaleggio Associati, in care aceasta respinge orice paralela intre activitatea sa si cea a Cambridge Analytica.Casaleggio Associati a precizat ca utilizatorii si-au distribuit datele voluntar si a anuntat ca va da in judecata Linkiesta. Site-ul a raspuns ca firma a folosit date de la prieteni de Facebook ai utilizatorilor fara ca ei sa fi fost informati.Aplicatia de Facebook a fost lansata inainte de alegerile generale din 2013 in urma carora M5S a explodat pe scena politica, obtinand circa 25% din voturi, si a fost folosita din nou pentru alegerile pentru Parlamentul European din 2014. In prezent nu mai este activa.Casaleggio Associati este condusa de Davide Casaleggio, fiul unui fost co-fondator al M5S, Gianroberto Casaleggio, intre timp decedat. Celalalt fondator al partidului este actorul de comedie Beppe Grillo.Cambridge Analytica, o firma de consultanta cu sediul la Londra, s-a prabusit imediat dupa dezvaluirile din 2018 conform carora a oferit date colectate necorespunzator de pe Facebook unor campanii politice din diferite tari ca mijloace de manipulare a opiniei publice. ...citeste mai departe despre " Cambridge Analytica in varianta italiana: Partidul Miscarea 5 Stele ar fi colectat ilegal date ale alegatorilor printr-o aplicatie Facebook " pe Ziare.com