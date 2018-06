Aprobarea in camera superioara a Parlamentului britanic, fara vot, a textului referitor la Brexit propus de premierul Theresa May pune capat unor dezbateri parlamentare care au durat cateva luni.Pentru a intra in vigoare, legea mai are nevoie doar de asa-numita "aprobare regala", o formalitate care nu mai presupune alte dispute.Citeste si:Uniunea Europeana s-ar pregati pentru posibilitatea amanarii BrexituluiDin culisele Brexitului: Ce este in spatele discursului public si cum ar putea arata noua UE 27Scenariu negru legat de Brexit: Britanicii ar putea ramane fara alimente intr-o singura zi, daca nu se incheie un acord in timp utilDe teama Brexit, tot mai multi britanici se grabesc sa devina cetateni germani ...citeste mai departe despre " Camera Lorzilor a aprobat legea Brexit propusa de premierul Theresa May " pe Ziare.com