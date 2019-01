Camera Reprezentantilor a votat pentru deblocarea Guvernului SUA, dar fara a lasa bani si pentru zidul lui Trump

In prima sedinta cu majoritate din Partidul Democrat, Camera a alocat fonduri pentru functionarea Departamentului pentru Securitate Interna pana pe 8 februarie, precum si a Departamentului de Stat si a departamentelor comertului, agriculturii, muncii, trezoreriei si a altor agentii federale pana pe 30 septembrie, cand se incheie anul fiscal curent.Democrata Nancy Pelosi - aleasa joi presedinta a Camerei pentru a doua oara, dupa ce a exercitat functia si in perioada 2007-2011 - a declarat presei, in urma votului: "Nu facem un zid. Asta n-are de-a face cu politica. Are de-a face cu faptul ca zidul este o imoralitate intre tari. Este un mod de gandire invechit. Nu e rentabil".Legile adoptate de congresmeni ar pune capat blocajului instaurat in administratia SUA de aproape doua saptamani, o situatie care a afectat circa 800.000 de angajati. Legile trebuie insa sa treaca si de Senat, unde Partidul Republican al lui Trump detine majoritatea.Joi, liderul acestei majoritati, senatorul Mitch McConnell, a indicat ca nu sunt sanse de adoptare a textelor respective. "Sa nu pierdem timpul. Sa nu pornim pe picior gresit, cu democratii din Camera folosindu-si platforma pentru a produce declaratii politice, in loc de solutii serioase", a spus el in plenul Senatului.Cu cateva ore inaintea votului, Casa Alba a comunicat ca consilierii presedintelui Trump ii vor recomanda acestuia sa isi exercite dreptul de veto impotriva legilor, daca Congresul nu aloca si fonduri pentru zidul de la frontiera de sud. Pachetul legislativ adoptat prevede 1,3 miliarde de dolari pentru garduri si 300 de milioane pentru alte echipamente de securizare a frontierei, inclusiv camere de supraveghere.Dupa alegerile legislative partiale din noiembrie anul trecut, democratii au o majoritate de 235 din totalul 434 de congresmeni in Camera Reprezentantilor (un loc fiind indecis), iar republicanii ocupa 53 din cele 100 de locuri in Senat. ...citeste mai departe despre " Camera Reprezentantilor a votat pentru deblocarea Guvernului SUA, dar fara a lasa bani si pentru zidul lui Trump " pe Ziare.com