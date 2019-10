Americanii infurie Turcia chiar de ziua ei: Camera Reprezentantilor a recunoscut genocidul armean. Ankara il convoaca pe ambasadorul SUA

Mai mult, Turcia l-a convocat, miercuri, pe ambasadorul american la Ankara, in semn de protest.Este pentru prima oara cand o asemenea rezolutie este adoptata in sesiune plenara a unei camere a Congresului de la Washington, arata AFP.Indemnand la "comemorarea genocidului armean" si la educarea cu privire la aceste fapte, acest text cu caracter neconstrangator a fost adoptat, marti, cu o majoritate zdrobitoare de 405 din 435 de voturi, intr-o rara unitate intre democrati si republicani, si cu doar 11 voturi "impotriva".Premierul armean, Nikol Pasinian, a "salutat votul istoric al Congresului american care recunoaste genocidul armean", apreciind ca aceasta rezolutie "este un pas indraznet catre adevarul si dreptatea istorice care ofera o alinare milioanelor de urmasi ai supravietuitorilor genocidului armean", a scris el pe Twitter El si-a exprimat, de asemenea, "admiratia fata de generatiile de armeni si americani de origine armeana, al caror activism dezinteresat si perseverenta au fost motorul si inspiratia din spatele votului istoric de astazi". "#Sa nu se mai intample niciodata!", a scris Pasinian.Reactia vehementa a TurcieiTurcia a reactionat imediat, prin vocea Ministerului sau de Externe si a "condamnat ferm" un "act politic lipsit de sens", care are drept "singuri destinatari lobby-ul american si gruparile anti-turce". Mai mult, Turcia l-a convocat, miercuri, pe ambasadorul american la Ankara, in semn de protest.Genocidul armean este recunoscut de aproximativ 30 de tari si de comunitatea istoricilor. Potrivit unor estimari, intre 1,2 si 1,5 milioane de armeni au fost ucisi in timpul Primului Razboi Mondial de trupele Imperiului Otoman, aliat atunci al Germaniei si Austro-Ungariei.Insa Turcia refuza folosirea termenului "genocid", evocand masacre reciproce, pe fondul razboiului civil si foametei care s-au soldat cu sute de mii de morti in ambele tabere."Prea adesea, in mod tragic, realitatea acestei crime abominabile a fost negata. Astazi noi spunem clar, in acest hemiciclu, pentru ca sa se graveze in marmura analelor Congresului, actele barbare comise impotriva poporului armean constituie un genocid", a sustinut presedintele Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi.Sanction ...citeste mai departe despre " Americanii infurie Turcia chiar de ziua ei: Camera Reprezentantilor a recunoscut genocidul armean. Ankara il convoaca pe ambasadorul SUA " pe Ziare.com