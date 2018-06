"Legea Canabis" a fost aprobata, marti, de Senat cu 52 de voturi "pentru" si 29 "impotriva". Legea reglementeaza cum poate fi crescuta, distribuita si vanduta marijuana, transmite BBC.Canadienii vor putea cumpara si consuma canabis in mod legal incepand cu luna septembrie. Astfel, Canada este prima tara din G7 care legalizeaza folosirea in scop recreational a marijuanei.Iata situatia din SUA: Unul din cinci americani poate consuma droguri fara probleme. California, al saselea stat care legalizeaza marijuanaPosesia de marijuana a devenit infractiune in 1923 in Canada, dar folosirea ei in scopuri medicale este legala din 2001.Prim-ministrul Justin Trudeau a afirmat pe Twitter ca pana acum "a fost prea usor pentru copiii nostri sa obtina marijuana si prea usor pentru infractori sa obtina profiturile".It's been too easy for our kids to get marijuana - and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept- Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 20, 2018Guvernul este asteptat sa ofere intre opt si 12 saptamani provinciilor si teritoriilor pentru a crea o piata pentru marijuana. In acest timp, industria si politia se pot pregati pentru noua lege.In 2015, canadienii au cheltuit aproximativ 4,5 miliarde de dolari pe canabis, aproape la fel de mult ca pe vin.Incepand cu luna septembrie, canadienii vor putea cumpara marijuana in diverse magazine, dar si online de la producatori licentiati.Persoanele peste 18 ani, in unele provincii peste 19, vor putea detine 30 de grame de canabis uscat.Amintim ca romanii pot calatori fara vize acum in Canada, motiv pentru care vacantele in aceasta tara sunt tot mai cautate, dupa lansarea zborurilor directe.Citeste si Un oras intreg a fost cumparat de o companie care produce marijuana - Ce planuri are ...citeste mai departe despre " Canada a legalizat consumul de marijuana in scop recreational " pe Ziare.com