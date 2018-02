Potrivit Politics.ca, nu mai putin de 232 de conationali au facut astfel de cereri la autoritatile de acolo din decembrie incoace.De asemenea, autoritatile din cele doua state au discutat pe aceasta tema.Totusi, canadienii spun chiar ca ar putea decide reintroducerea vizelor pentru romani, daca numarul cererilor de azil va atinge in acest an un anumit nivel, fara a-l preciza cu exactitate.Comparativ, numarul cererilor de azil venite din partea bulgarilor a fost mult mai mic.Digi 24 aminteste ca, in 2009, Guvernul canadian a anuntat reintroducerea imediata a vizelor pentru cetatenii din Cehia si din Mexic , pentru a pune astfel capat unei adevarate explozii de cereri de azil depuse de cetatenii acestor doua tari.Vizele pentru cehi fusesera ridicate in 2007, iar in aproape doi ani, se inregistrasera de 600 de ori mai multe cereri de azil din partea cetatenilor cehi. Multi dintre ei erau romi. Canada a ridicat din nou vizele pentru cehi abia peste patru ani.C.P. ...citeste mai departe despre " Canada ar putea reintroduce vizele pentru romani, daca solicitarile de azil vor creste la fel de repede ca pana acum " pe Ziare.com