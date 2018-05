Canada reactioneaza dur la taxele impuse de Trump: Un afront fata de miile de canadieni care au luptat si au murit alaturi de fratii lor americani

"Mexicul va impune masuri echivalente pe diverse produse", printre care anumite oteluri, fructe si branzeturi, a anuntat intr-un comunicat Ministerul Economiei, si acestea "vor fi in vigoare atata timp cat guvernul american nu va elimina taxele impuse".Ministrul de externe mexican Luis Videgaray a adaugat pe Twitter ca "Mexicul condamna categoric masurile protectioniste" ale SUA.Presedintele Enrique Pena Nieto si prim-ministrul canadian Justin Trudeau, care au discutat joi la telefon, "au deplans si si-au exprimat refuzul fata de recenta decizie a SUA", potrivit unui comunicat al guvernului mexican.Mexicul este principalul cumparator de aluminiu american si al doilea cumparator de otel american, a reamintit guvernul mexican.Ministrul american al comertului, Wilbur Ross, a anuntat mai devreme ca tara sa impune, incepand de vineri, taxe pe importurile de otel si aluminiu din Mexic, Canada si UE SUA au decis astfel sa nu prelungeasca scutirea temporara acordata UE pana joi la mizeul noptii si vor introduce taxe de 25% pe importurile de otel si de 10% pe aluminiu.Canada a anuntat joi ca va impune taxe de 16,6 miliarde de dolari canadieni ( 12,8 miliarde de dolari americani) pe produse americane in replica la cele aplicate de SUA.Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca taxele vamale americane confirmate in cursul zilei sunt "total inacceptabile" si ca reprezinta un atac asupra industriei din Canada."Aceste tarife sunt un afront la parteneriatul de securitate existent de multa vreme intre Canada si SUA si, in special, un afront fata de miile de canadieni care au luptat si au murit alaturi de fratii lor de arme", a adaugat el, observand ca SUA si-au justificat decizia prin dorinta de a-si proteja "securitatea nationala".Taxele vamale canadiene, care sunt proportionale cu cele americane, potrivit ministrului canadian de externe Chrystia Freeland, vor viza importurile de otel si aluminiu, dar si de bunuri de consum din SUA.In paralel, Ottwa intentioneaza sa conteste decizia americana in cadrul acordului de liber-schimb nord-american s ...citeste mai departe despre " Canada reactioneaza dur la taxele impuse de Trump: Un afront fata de miile de canadieni care au luptat si au murit alaturi de fratii lor americani " pe Ziare.com