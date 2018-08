Misiunea canadiana in Romania se va desfasura in perioada septembrie-decembrie 2018, in cadrul Operatiunii Reasigurare (Reassurance), contributia Canadei la activitatile NATO in centrul si estul Europei.Militarii canadieni si avioanele de vanatoare F/A-18 Hornet vor ajunge la Baza aeriana Mihail Kogalniceanu."Prin politicile noastre in materie de aparare, vrem sa mentinem Canada implicata pe plan international. Asistenta pe care o oferim misiunii de politie aeriana in Romania este o contributie importanta si o demonstratie puternica despre sustinerea pe care o oferim Aliantei Nord-Atlantice, una dintre cele mai importante relatii multilaterale", a declarat ministrul canadian al Apararii, Harjit Sajjan.Avioanele sustin misiunile NATOPrezenta avioanelor de vanatoare F/A-18 Hornet va contribui la sporirea capabilitatilor Fortelor Aeriene romane, anunta armata canadiana."Apararea colectiva este un element central al Tratatului fondator al NATO. Membrii Fortelor Aeriene canadiene mobilizati in Romania pentru sustinerea misiunii NATO de politie aeriana sunt pregatiti sa contribuie la aceasta misiune vitala de aparare colectiva", a afirmat generalul Iain Huddleston, comandantul adjunct al Diviziei aeriene 1 din Canada."Fortele armate canadiene raman la fel de angajate fata de principiul apararii colective cum erau acum 70 de ani", a spus, la randul sau, generalul Bill Seymour, comandant adjunct al Centrului canadian de operatiuni coordonate. ...citeste mai departe despre " Canada trimite in Romania 135 de militari si 5 avioane multirol F/A-18 Hornet pentru misiuni aeriene NATO " pe Ziare.com