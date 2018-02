Cancelarul Austriei cere UE sa reduca fondurile pentru tarile din estul Europei, dupa Brexit

"Alternativa ar fi de a solicita mai multe contributii financiare. Dar nu aceasta este alegerea mea. (...) In prezent, multe fonduri sunt livrate catre tarile din Europa de Est. Chestiunea care se pune este de a sti daca banii sunt orientati in directia buna", a declarat, luni, seful Executivului de la Viena. Austria , care va prelua la 1 iulie presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, doreste ca UE "sa fie mai economa cu banii contribuabililor", a mai explicat seful Executivului de la Viena.Opt state est-europene, inclusiv Romania , au decis vineri, la Budapesta, sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget.Principala sursa de venituri a bugetului comunitar este furnizata de plata de catre statele membre a unui procent uniform din PIB-ul lor. Desi va iesi din UE in martie 2019, Marea Britanie a promis ca isi va onora obligatiile fata de bugetul comunitar pana in anul 2020, ultimul an al actualului cadru financiar multianual.Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, a propus ca in viitorul cadru financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027 statele membre sa-si suplimenteze contributiile de la circa 1% din PIB pana la 1,1% din PIB.Acest ultim aspect ingrijoreaza tarile est-europene, care se tem de o diminuare a fondurilor alocate in cadrul politicii de coeziune, mai ales ca executivul comunitar are in vedere ca prioritati pentru viitorul cadru financiar multianual domeniile ce s-au evidentiat ca provocari deosebite pentru blocul comunitar, respectiv migratia, apararea sau combaterea terorismului.Sebastian Kurz are o problema cu RomaniaIn 2015, pe cand era ministru de Externe, Kurz a cerut o reforma a sistemelor sociale in Uniunea Europeana, el fiind nemultumit de faptul ca statul austriac plateste o alocatie de 160 de euro pentru copilul unui roman care lucreaza in Austria, desi in Romania aceasta indemnizatie este mult mai mica.Kurz a explicat ca pentru doi copii romani, ai caror parinti muncesc in Austria, statul austriac ofera lunar aproximativ 300 de euro. "Suma a ...citeste mai departe despre " Cancelarul Austriei cere UE sa reduca fondurile pentru tarile din estul Europei, dupa Brexit " pe Ziare.com