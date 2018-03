"Tocmai am fost atacata de un barbat. M-a lovit si am cazut. M-a stropit cu ceva, strigand 'Asta este pentru Jirinovski'. Am chemat politia", a anuntat Ksenia Sobciak pe Twitter Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком > Вызвали милицию.- Ксения Собчак (@xenia_sobchak) March 4, 2018Politia a informat ca l-a retinut pe presupusul agresor si a precizat ca lichidul era apa.Ksenia Sobciak i-a aruncat un pahar cu apa in fata candidatului extremei drepte la prezidentiale, Vladimir Jirinovski, saptamana trecuta, in cursul unei dezbateri televizate, dupa ce aceasta a insultat-o copios.Fosta vedeta de televiziune, simbol al tineretului avut din Rusia si detestata de majoritatea concetatenilor, Ksenia Sobciak, 36 de ani, este una din rarele surprize ale acestor alegeri in care victoria presedintelui Vladimir Putin pare jucata dinainte.In pofida acuzatiilor ca ar fi o "marioneta a Kremlinului", aceasta fosta vedeta de "reality-show", devenita in ultimii ani o jurnalista independenta, a formulat critici de o duritate neasteptata la adresa lui Vladimir Putin in presa cu mare audienta.Ksenia Sobciak spera sa obtina locul al patrulea sau al cincilea, mizand pe 3% din voturi, dar institutul de sondare a opiniei publice VTsIOM o crediteaza cu numai 1,6% voturi. ...citeste mai departe despre " Candidata Opozitiei la alegerile prezidentiale din Rusia a fost agresata la Moscova " pe Ziare.com