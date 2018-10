Aceasta va fi o problema-cheie la viitoarele alegeri europarlamentare din mai 2019, a afirmat Weber, cu prilejul unei reuniuni a aripii tinere a conservatorilor germani din CDU/CSU.Manfred Weber, membru al CSU, si-a anuntat in septembrie candidatura pentru postul de presedinte al Comisiei Europene.El le-a declarat tinerilor conservatori germani, reuniti la Kiel, in nordul tarii, ca Europa trebuie sa poata actiona mai hotarat atunci cand este vorba despre decizii politice precum procesul de pace pentru Siria.Trecerea la luarea deciziilor cu majoritate de voturi va fi un "proiect major pentru viitor", a subliniat el.Tinerii conservatori si-au declarat sprijinul deplin fata de candidatura lui Weber la sefia Comisiei Europene in 2019. ...citeste mai departe despre " Candidatul german la sefia Comisiei Europene spune ca deciziile importante din UE ar trebui luate chiar daca nu sunt toate tarile de acord " pe Ziare.com