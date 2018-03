"L-am informat pe seful Parlamentului catalan ca, in mod provizoriu, sa nu-mi prezinte candidatura la investirea ca presedinte", a declarat Puigdemont.Liderul separatist ar fi arestat daca s-ar intoarce in Spania din Belgia , unde a fugit de justitia spaniola, care-l acuza de "rebeline si razvratire".Lista sa, "Impreuna pentru Catalonia", il propune drept candidat pe Jordi Sanchez, presedintele puternice Adunari Nationale Catalane, principala asociatie separatista.Jordi Sanchez, in varsta de 53 de ani, se afla in detentie de peste patru luni, acuzat de "razvratire". El ar trebui sa obtina o autorizare de la judecatorul insarcinat cu ancheta, pentru a fi investit de Parlament.Puigdemont anunta ca se da la o parte in favoarea lui Jordi Sanchez."Nu ma voi prezenta drept candidat sa fiu numit presedinte regional", a declarat Puigdemont in catalana in acest videoclip, scrie BBC.El spune ca face lucru pentru a debloca impasul politic de dupa tentativa de secesiune din toamna.Guvernul spaniol nu a rectionat inca.Sanchez si alti separatisti au fost incarcerati in legatura cu referendumul de autodeterminare de la 1 octombrie, patat de violente politiste.Madridul a destituit Guvernul catalan si a plasat regiunea sub tutela dupa declararea independentei pe 27 ocrombrie, insa separatistii au obtinut din nou majoritatea absoluta in urma alegerilor regionale de la 21 decembrie.Aceasta este cea mai importanta criza politica de la revenirea Spaniei la democratie, in 1975.Citeste siMadridul il refuza pe Puigdemont si cere alt candidat pentru conducerea CatalonieiSpania vrea sa blocheze in Justitie candidatura lui PuigdemontPuigdemont a scapat de retinere si a fost propus pentru functia de premier al CatalonieiPuigdemont s-a dus in Danemarca , desi fusese amenintat cu arestarea ...citeste mai departe despre " Carles Puigdemont nu mai candideaza la presedintia catalana " pe Ziare.com