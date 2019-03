Carlos Ghosn a platit noua milioane de dolari ca sa iasa din inchisoare

In 19 noiembrie, Carlos Ghosn a fost pus sub acuzare in Japonia pentru ca ar fi omis sa declare autoritatilor bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde de yeni (38 de milioane de euro/44 de miliarde de dolari) realizate timp de cinci ani, in perioada 2010 - 2015. Daca va fi gasit vinovat de toate acuzatiile, Ghosn ar putea fi sta in inchisoare pana la 15 ani.Avocatii au dat asigurari ca fostul presedinte al Nissan, Renault si Mitsubishi va ramane in Tokyo, isi va preda pasaportul si va fi de acord cu o supraveghere extinsa, transmit Reuters si Kyodo.La intrarile si la iesirile din resedinta sa vor fi camere de luat vederi, iar Ghosn nu va putea folosi Internetul, nu va putea trimite sau primi SMS-uri. Nu are voie sa comunice cu partile implicate in proces si nu poate avea acces la computer decat din biroul avocatului sau.Dar Ghosn va putea lua parte la reuniunile board-ului Nissan, unde a ramas director, daca tribunalul aproba solicitarea.El a petrecut mai mult de 100 de zile intr-o celula mica, neincalzita, perioada in care a slabit si a incaruntit.In ianuarie, Ghosn a dezmintit, in cadrul unei audieri publice la Tribunalul din Tokyo, acuzatiile de nereguli financiare si a protestat fata de detentia sa prelungita."Onorata Curte, sunt nevinovat de acuzatiile care mi se aduc. Am actionat intotdeauna cu integritate. Am fost acuzat pe nedrept", se arata in declaratia scrisa a lui Carlos Ghosn, care a apreciat acuzatiile procurorilor impotriva sa ca fiind "neintemeiate".Si noul sau avocat, Junichiro Hironaka, a dezmintit in februarie acuzatiile aduse clientului sau, apreciind ca acest caz ar fi o problema interna a Nissan, iar mentinerea lui Ghosn in inchisoare arata ca Japonia este in dezacord cu normele juridice internationale.Junichiro Hironaka, in varsta de 73 de ani, este celebru pentru ca a castigat cazuri intens mediatizate, inclusiv achitarea politicianului Ichiro Ozawa, acuzat de nereguli financiare.Carlos Ghosn a beneficiat in mod incorect de o compensatie de 7,8 milioane de euro (noua milioane de dolari) de la societatea mixta dintre Nissan si Mitsubishi, in perioada aprilie - noiembrie 2018, au anuntat cei ...citeste mai departe despre " Carlos Ghosn a platit noua milioane de dolari ca sa iasa din inchisoare " pe Ziare.com