Caroseriile de lux si ajutorul social. Fara romani nu s-ar mai construi nimic in Germania!

In urma unor sesizari ale functionarilor, Parchetul a confiscat recent mai multe automobile de lux din parcarile a doua Jobcenter, centre de acordare a ajutorului social, din orasul renan Duisburg. Bolizii, printre care se numara Mercedesuri din clasa E, BMW -uri de mare putere sau Porsche , erau conduse de cetateni romani, asistati social in Germania.Potrivit procurorului general din Duisburg, Stefan Muller, autoritatile au decis sa supravegheze parcarile a doua Jobcenter, unde sunt arondati majoritatea asistatilor sociali originari din Romania si Bulgaria Intr-un interviu acordat saptamanalului "Der Spiegel", procurorul sef mentioneaza ca una dintre masinile confiscate este un Mercedes AMG cu nu mai putin de 500 de cai putere.Cei mai multi dintre romanii chestionati de politia germana sustin ca nu sunt proprietarii automobilelor de lux, ele fiind doar imprumutate de la cunoscuti.Intr-un alt caz, automobilul confiscat era inregistrat pe numele unui tanar de 19 ani, care mai detinea alte opt automobile de lux.In conditiile in care asistatii social din Germania nu au dreptul sa detina un automobil mai scump de 7.500 de euro, autoritatile au demarat mai multe anchete pentru a stabili daca persoanele in cauza au fraudat sistemul social din Germania.Saracii cu PorscheStefan Muller pledeaza insa pentru prezumtia de nevinovatie si declara in interviul publicat de saptamanalul german ca "ei nu au declarat automobilele pentru ca depind intr-adevar de ele, chiar daca in acest fel se incalca legea."In urma controalelor, Politia a mai confiscat si telefoane mobile de ultima generatie. Procuratura presupune insa si ca unele dintre persoanele anchetate fraudeaza cu buna stiinta sistemul de ajutor social si sunt implicate si in alte actiuni ilegale.De altfel, legislatia germana prevede ca ajutorul social se acorda persoanelor nevoiase, care nu detin niciun fel de proprietati imobiliare pe intreg teritoriul comunitar, deci inclusiv in Romania. Si, totusi, multi dintre romanii asistatii social in Germania comit ilegalitati nedeclarand proprietatile din tara.Pentru a beneficia de ajutor financiar suplimentar, asa-numitul ajutor Hartz IV, este necesar ca doar o singura persoana din familie sa lucreze, fara norma intreaga. Altfel spus, daca, de exemplu, capul familiei lucreaza nu mai mai mult de 15 ore pe saptamana, in sis