Casa Alba a venit cu o justificare inedita la gestul indelung criticat facut de Trump in Franta

Trump, care se afla in Franta pentru a comemora 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, si-a anulat vizita la cimitir dupa ce elicopterul sau nu a putut decola din cauza ploii torentiale, avand o vizibilitate aproape de zero.Trump nu a folosit o coloana oficiala pentru ca nu a dorit sa ingreuneze si mai mult traficul din Paris, au anuntat oficiali americani, scrie BBC."Presedintele Trump nu a dorit sa cauzeze un haos neasteptat pentru oras si cetatenii sai", a declarat Sarah Sanders, secretarul de presa al Casei Albe, notand ca drumul spre cimitir ar fi insemnat parcurgerea a 96 de kilometri.Trump si-a petrecut cea mai mare parte a zilei de sambata la resedinta ambasadorului american, iar duminica a vizitat un alt cimitir american dintr-o suburbie a Parisului.Ploaia l-a determinat pe Trump sa faca un gest aspru criticat deopotriva de americani si Europa Criticii au observat ca prim-ministrul canadian, Justin Trudeau, a calatorit 189 km pentru a fi prezent la o ceremonie, in ploaie, la un cimitir din Vimy.Critici importante au venit din partea ministrului Apararii al Marii Britanii, Tobias Ellwood, care a afirmat pe Twitter : "Ploaia nu i-a impiedicat pe eroii nostri sa isi faca treaba".Comentariile sale au venit dupa critici dure din partea lui Sir Nicholas Soames, un nepot al liderului britanic din timpul razboiului, Sir Winston Churchill.Parlamentarul Somaes a scris pe Twitter ca Trump nu este potrivit pentru a reprezenta SUA si ca este "un inadecvat ridicol", pentru ca nu a ignorat vremea "pentru a-si arata respectul fata de cei cazuti la datorie".De asemenea, fostul secretar de Stat american, John Kerry, a declarat ca "picaturile de ploaie" nu ar fi trebuit sa ii opreasca vizita lui Trump, iar Ben Rhodes, fostul consilier pe securitate nationala de pe vremea lui Barack Obama , a declarat ca vremea nu poate fi o scuza pentru a nu face o astfel de calatorie.O delegatie cu oficiali americani s-a prezentat in locul presedintelui la Cimitirul American Aisne-Marne, a informat Casa Alba. ...citeste mai departe despre " Casa Alba a venit cu o justificare inedita la gestul indelung criticat facut de Trump in Franta " pe Ziare.com