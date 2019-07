"Tot ce se va intampla este ca Departamentul pentru Comert va acorda unele licente suplimentare" pentru componente disponibile la nivel general de care compania are nevoie, a afirmat Kudlow la postul Fox News.In special producatorii americani de microcipuri "vand produse care sunt disponibile in alte tari... aceasta nu este o amnistie generala...problemele de securitate nationala sunt de o importanta majora", a spus consilierul.Ridicarea partiala a restrictiilor impuse Huawei a fost un element major al acordului convenit in weekend de presedintele Trump si presedintele chinez Xi Jinping pentru reluarea negocierilor comerciale dintre cele doua tari.Vezi si Trump anunta reluarea negocierilor: Cum dau SUA drepturile omului pe afaceri, in relatia cu China Decizia a fost criticata de senatori americani ingrijorati ca Huawei are legaturi apropiate cu agentiile chineze de spionaj care s-ar putea folosi de distribuirea globala a tehnologiei companiei.Huawei, cel mai mare producator de echipamente de telecomunicatii si al doilea mare producator de smartphone-uri din lume, neaga ca produsele sale reprezinta un risc de securitate si a incercat sa conteste embargoul american in justitie.Kudlow a spus ingrijorarile referitoare la Huawei vor face subiectul unor noi discutii.Vezi si Cat ii costa Trump pe chinezii de la Huawei: Compania preconizeaza un impact de 30 de miliarde de dolari ...citeste mai departe despre " Casa Alba anunta ce bunuri americane pot fi vandute catre Huawei " pe Ziare.com