Casa Alba da un indiciu in legatura cu decizia lui Trump pe acordul nuclear: Iranul a mintit!

La o intalnire cu reporterii, Sanders a declarat: "Problema este ca acordul a fost facut sub un pretext complet fals. Iranul a mintit in primul rand"."Au fost actori necinstiti, asa ca acordul care a fost facut a fost facut pe baza unor lucruri care nu erau corecte. In mod special, capacitatea nucleara a Iranului era mult mai avansata decat era inndicat", a continuat ea.Trump ameninta de luni de zile cu iesirea Statelor Unite din acest acord pe care-l considera prost, iar sustinatorii acordului - mai ales Uniunea Europeana ( UE ) - se tem ca el va trece la fapte pe 12 mai, data pana la care le-a dat ultimatum europenilor sa obtina concesii iraniene.Comunitatea internationala asteapta decizia presedintelui american, in conditiile in care Donald Trump l-a catalogat, de multe ori, drept "oribil pentru Statele Unite".Netanyahu a sporit luni seara presiunea asupra Statelor Unite sa se retraga din Acordul de la Viena, prezentand ceea ce a catalogat drept probe cu privire la un program nuclear secret iranian de inarmare. Premierul israelian a prezentat zeci de mii de documente obtinute de catre serviciile de informatii israeliene si a sustinut ca acestea constituie dovezi "concludente" ca Iranul a urmarit sa-si dezvolte in secret programul nuclear.Benjamin Netanyahu sustine ca Iranul dezvolta in secret arme nucleareIn replica, regimul de la Teheran a precizat, luni, ca afirmatiile premierului israelian Benjamin Netanyahu cu privire la existenta unui program nuclear secret iranian sunt acuzatii nefondate."Cat de convenabil. Sincronizarea perfecta: baiatul asta face pseudo-dezvaluiri cu cateva zile inainte de 12 mai", a afirmat Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, facand referire la data la care presedintele SUA, Donald Trump, urmeaza sa ia o decizie in privinta acordului nuclear semnat cu Iranul."Remarcile lui nu sunt noi, ci sunt pline de acuzatii nefondate si propaganda impotriva Iranului", a relatat presa de stat de la Teheran.De cealalta parte, sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a afirmat ca acuzatiile de luni ale premierului israelian Benjamin Netanyahu referitoare la Iran nu pun sub semnul intrebarii respectarea de c