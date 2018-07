Casa Alba neaga ca Trump a spus ca Rusia nu mai vizeaza SUA

Intrebat de reporteri, inaintea unei sedinte a cabinetului, daca Rusia vizeaza inca SUA, liderul de la Casa Alba a raspuns: "Nu", in contradictie cu evaluarile serviciilor de informatii americane potrivit carora Moscova isi continua tentativele de a se amesteca in alegerile din SUA."Presedintele (...) a spus 'Nu' luarii altor intrebari", a declarat mai tarziu, la un briefing de presa, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, transmite Reuters."Presedintele si administratia sa lucreaza sustinut pentru a se asigura ca Rusia este incapabila sa se amestece in alegerile noastre asa cum au facut in trecut", a adaugat Sanders.Amintim ca presedintele american, Donald Trump, a lasat sa se inteleaga, miercuri dupa-amiaza, ca Moscova a sistat actiunile impotriva Statelor Unite, desi serviciile secrete americane atrag atentia ca ingerintele ruse continua, liderul de la Casa Alba subliniind ca a avut cea mai dura abordare fata de Rusia.Intrebat de jurnalisti miercuri dupa-amiaza, la Casa Alba, daca Rusia are in continuare actiuni impotriva Statelor Unite, Donald Trump a raspuns: "Nu"."Suntem foarte bine, probabil la fel de bine cum a fost cineva vreodata in relatia cu Rusia. Si nu a fost niciun presedinte vreodata la fel de dur cum am fost eu fata de Rusia", a spus Donald Trump, citat de agentia Reuters, inaintea unei sedinte cu membrii Administratiei de la Washington.Iata aici mai multe detalii: Trump crede ca Rusia a sistat actiunile contra SUA: Niciun presedinte nu a fost vreodata la fel de dur ca mineCiteste si:Donald Trump: Apararea unor aliati NATO precum Muntenegru ar declansa Al Treilea Rozboi MondialCel mai mare dusman al Kremlinului ataca dur "oferta incredibila" facuta de Putin lui TrumpTrump s-a razgandit si recunoaste amestecul Rusiei in alegerile din SUA: Spune ca a fost o greseala de exprimare (Video)Dupa ce a umilit Europa , Trump s-a inclinat in fata lui Putin. Presa externa scrie despre "sarutul umed" al liderului americanCum a aruncat FBI in aer planurile lui Trump de a relansa relatiile SUA-Rusia ...citeste mai departe despre " Casa Alba neaga ca Trump a spus ca Rusia nu mai vizeaza SUA " pe Ziare.com