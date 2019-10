Casa Alba recunoaste ca Trump a blocat ajutorul militar pentru Ucraina, intr-o forma de santaj

Trump si oficiali ai administratiei sale au negat saptamani la rand existenta unui "quid pro quo", o fraza latina care inseamna acordarea unui favor pentru a obtine un alt favor, pentru a furniza ajutorul militar, o parte cheie a unei controverse care a declansat investigatia pentru demiterea presedintelui in Camera Reprezentantilor.Acum, Mick Mulvaney a recunoscut, intr-un briefing de presa, ca ajutorul american a fost blocat partial din cauza ingrijorarii lui Trump legata de existenta unui server al Comitetului National Democrat in Ucraina, transmite Reuters.In timpul unei discutii telefonice din 25 iulie, Trump i-a cerut presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski "un favor", de a cerceta problema serverului si a unei alte chestiuni legata de alegerile din 2016.Trump i-a mai cerut lui Zelenski sa il investigheze pe oponentul sau politic Joe Biden si pe fiul acestuia, Hunter, care a fost director la o companie energetica ucraineana. Zelenski a fost de acord in timpul discutiei sa faca investigatia solicitata de Trump. Ulterior, Statele Unite au furnizat Ucrainei ajutorul militar.Problema serverului Comitetului National Democrat (DNC) este o teorie a conspiratiei demascata, potrivit careia Ucraina si nu Rusia s-ar fi amestecat in alegerile americane din 2016 si ca un server al Partidului Democrat ar fi fost detinut undeva in Ucraina.Mulvaney a spus ca Trump nu a fost de acord cu ajutorul strain, credea ca Ucraina este corupta si a fost deranjat de cat de putin "ajutor letal" este furnizat Ucrainei de statele europene, care se lupta cu separatistii in estul tarii."Mi-a mentionat in trecut de coruptia legata de serverul DNC? Absolut. Fara indoiala. Asta este. Acesta este motivul pentru care am retinut banii", a spus Mulvaney."Analiza a ceea ce s-a intamplat in 2016 a facut parte din lucrurile de care era ingrijorat in privinta coruptiei din tara respectiva", a spus Mulvaney, referindu-se la Trump.Un reporter i-a atras atentia lui Mulvaney ca tocmai a descris un "quid pro quo"."Facem acest lucru tot timpul in politica externa", a raspuns Mulvaney.Comentariile acestuia au avut loc dupa ce ambasadoru ...citeste mai departe despre " Casa Alba recunoaste ca Trump a blocat ajutorul militar pentru Ucraina, intr-o forma de santaj " pe Ziare.com