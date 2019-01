Cat a pierdut America in criza dintre Trump si opozitie

Conform unui raport al agentiei S&P citat de site-ul Axios.com, pana vineri, criza guvernamentala a avut un impact de 3,6 miliarde de dolari pentru economia Statelor Unite.In plus, aproximativ 800.000 de angajati ai agentiilor guvernamentale federale din Statele Unite sunt afectati direct de blocajul bugetar, neprimind salariile.Activitatile a numeroase agentii guvernamentale federale din Statele Unite sunt blocate de trei saptamani din ratiuni bugetare, din cauza faptului ca Donald Trump si liderii Congresului nu au ajuns la un acord prin care sa fie finantata construirea unui zid la frontiera dintre Statele Unite si Mexic Donald Trump cere 5,7 miliarde de dolari pentru acest proiect controversat, promis in campania electorala din 2016. ...citeste mai departe despre " Cat a pierdut America in criza dintre Trump si opozitie " pe Ziare.com