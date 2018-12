Cat amana May votul pe Brexit? Cel tarziu, pana la 21 ianuarie

Votul pe tema Brexit ar fi trebuit sa aiba loc pe 11 decembrie, insa premierul a decis amanarea acestuia, de teama ca acordul va fi respins de Camera Comunelor.Theresa May a precizat ca va merge la Bruxelles pentru noi discutii cu liderii Uniunii Europene.Purtatorul de cuvant a mai informat ca premierul britanic a avut o intalnire productiva cu omologul sau olandez, Mark Rutte. Cei doi au convenit sa lucreze pentru a gasi o solutie la situatia actuala, relateaza Reuters.Theresa May va tine o sedinta de Cabinet miercuri dupa-amiaza. Marti, aceasta a anuntat ca se va intalni si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk.