Tragedie in Grecia: Incendiile au ucis 74 de oameni, inclusiv turisti. Unii au fost gasiti imbratisati, la cativa metri de mare (Galerie foto) UPDATE

Printre persoanele afectate sunt si multi turisti, desi zona in care a izbucnit incendiul - regiunea Attica, din apropiere de Atena - este frecventata mai mult de greci.Bilantul de pana acum al victimelor - desi numarul acestora este asteptat sa creasca - este cel mai mare din ultimii 11 ani. In anul 2007, aproximativ 70 de persoane au murit din cauza incendiilor de vegetatie din regiunea Peloponez.Mii de oameni au fugit din calea flacarilor si s-au aruncat in apele marii, iar sute de pompieri sunt implicati in actiunile de stingere a incendiilor de vegetatie. Multi dintre cei care au murit erau turisti care incercasera sa gaseasca refugiu, dar nu au reusit. Salvatorii au descoperit cadavrele a 26 de adulti si copii, imbratisati, la doar 15 metri de apa.Marturii cutremuratoare din infernul din GreciaUrmariti ce se intampla in zonele afectate de incendii21.54 Bilantul incendiilor de vegetatie de la periferia orasului Atena se ridica la cel putin 74 de morti si 556 de raniti, anunta autoritatile locale, citate de site-ul cotidianului La Repubblica, potrivit Mediafax.Mii de oameni au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele din cauza incendiilor, iar sute de pompieri depun eforturi pentru stingerea focului. Aproximativ 700 de persoane au fost salvate de echipele de interventie.O drona lansata deasupra incendiilor a suprins imagini dramatice cu imobile, masini si paduri in flacari.18.05 Cel putin 74 de persoane au murit si 187 au fost ranite, in urma incendiilor de vegetatie izbucnite in regiunea Attica, din apropiere de Atena, au declarat reprezentantii Brigadei de Pompieri din Grecia, relateaza Reuters si BBC, potrivit Mediafax.Printre cele 187 de persoane ranite se afla si 23 de copii. Inca nu se cunoaste numarul exact de persoane disparute.17.30 Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj de condoleante sefului de stat elen, Prokopis Pavlopoulos, si pentru familiile victimelor din incendiile de vegetatie din Grecia, informeaza Administratia Prezidentiala."Presedintele Romaniei a adresat condoleante presedintelui Republicii Elene si familiilor indoliate, ca urmare a tragicelor incendii de vegetatie care au cuprins regiunea Attica, soldate cu regretabile pierderi de ...citeste mai departe despre " Tragedie in Grecia: Incendiile au ucis 74 de oameni, inclusiv turisti. Unii au fost gasiti imbratisati, la cativa metri de mare (Galerie foto) UPDATE " pe Ziare.com