Cercetarea publicata luni arata ca in grupul tinerilor care au parasit Romania nu au fost luate in calcul deplasarile sezoniere pentru studii, munca etc., ci doar emigrantii definitivi cu varsta intre 15 si 34 de ani.In topul judetelor din care provin cei care au ales calea strainatatii se afla Bucuresti, urmat de judetele Iasi, Timis, Bacau, Galati, Mehedinti, Gorj, Salaj, Covasna si Harghita.Un raport al Bancii Mondiale, intitulat "Markets and People: Romania Country Economic Memorandul", citat de INACO, arata ca un copil nascut in Romania isi atinge doar 60% din potentialul sau de productivitate odata ajuns adult acasa.In acest context, documentul mentioneaza ca perspectiva celor din Bucuresti-Ilfov este mai buna, cu un potential al capitalului uman de 68%, urmati de cei din judetul Cluj - cu 65%.La polul opus, judetele care ofera cele mai mici oportunitati de educatie, sanatate si speranta de viata pentru tineri sunt: Satu Mare (53%), Calarasi (52%), Ialomita (52%) si Giurgiu (51%).Concluziile Raportului Global al Competitivitatii scoate in evidenta si faptul ca, la nivel general, Romania se afla pe locul 132 in lume din 137 de tari analizate din perspectiva capacitatii de a-si retine resursa umana talentata in tara. ...citeste mai departe despre " Cati tineri sub 34 de ani au plecat definitiv din Romania in 2018 si din ce judete " pe Ziare.com