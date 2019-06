Cazul Khashoggi: Dovezile justifica o ancheta internationala asupra printului mostenitor saudit

Cautarea justitiei in acest caz nu este in primul rand despre "a gasi un pistol fumegand si o persoana care il tine in mana", a scris raportorul special in concluziile privind moartea lui Jamal Khashoggi.In schimb, trebuie cautati cei care "au abuzat sau nu si-au indeplinit responsabilitatile pozitiilor lor de autoritate" in contextul ordonarii asasinatului, transmit Reuters, AFP si dpa.Callamard a mai spus ca tarile ar trebui sa ceara jurisdictie universala in acest caz, ceea ce ar insemna ca suspectii ar putea fi inculpati si judecati in alte state decat Turcia sau Arabia Saudita.Ancheta a aratat ca, in acest caz, niciuna dintre aceste doua tari nu a respectat standardele internationale.Agnes Callamard, raportor special al ONU cu privire la executiile extrajudiciare, le-a cerut statelor sa extinda sanctiunile pentru a-l include pe printul mostenitor saudit si averea sa personala, daca si pana cand acesta va putea dovedi ca nu are nicio responsabilitate.Jamal Khashoggi, un critic vocal al printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman si editorialist al cotidianului american Washington Post, a disparut pe 2 octombrie 2018, in timpul unei vizite la consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, unde urma sa i se elibereze documentele necesare pentru a se casatori.Potrivit procurorului saudit, trupul lui Khashoggi a fost dezmembrat si scos din cladire, dar ramasitele sale nu au fost gasite."Este concluzia raportorului special ca dl. Khashoggi a fost victima unei executii deliberate, premeditate, extrajudiciare, pentru care statul Arabia Saudita este responsabil in baza dreptului international in materie de drepturi ale omului", afirma Agnes Callamard in raportul sau, la finalul unei anchete care a durat sase luni.Raportorul special s-a deplasat in Turcia la inceputul acestui an, impreuna cu o echipa de experti criminalisti si judiciari, si a declarat ca autoritatile turce i-au pus la dispozitie probe."Exista dovezi credibile, care justifica investigarea suplimentara a responsabilitatii individuale a unor oficiali sauditi de rang inalt, printre care printul mostenitor", a afirmat Agnes Callamard."Aceasta ancheta privind drepturile omului a aratat, intr-adeva ...citeste mai departe despre " Cazul Khashoggi: Dovezile justifica o ancheta internationala asupra printului mostenitor saudit " pe Ziare.com