"Sanctiunile impuse de Turcia sunt cu siguranta regretabile si reprezinta un pas in directia gresita. Sanctiunile pe care Statele Unite le-au impus Turciei erau in afara intereselor de securitate nationale", a declarat Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe. Donald Trump a dublat taxele vamale pentru importurile de otel si aluminiu saptamana trecuta, lucru care a dus la deprecierea lirei turcesti.Purtatorul de cuvant a transmis faptul ca eliberarea pastorului american Andrew Brunson nu va duce la diminuarea taxelor vamale, dar poate duce la diminuarea sanctiunilor."Taxele vamale impuse otelului nu vor disparea dupa eliberarea pastorului Brunson. Aceste taxe sunt specifice securitatii nationale", a declarat Sanders."Sanctiunile, pe de alta parte, au intrat in vigoare din cauza problemei pastorului Brunson. Le vom reanaliza la momentul potrivit", a adaugat aceasta.Relatiile dintre Statele Unite si Turcia sunt intr-un punct slab, din cauza situatiei pastorului american, cat si din cauza diferentelor de opinie in ceea ce priveste situatia din Siria.Andrew Brunson a fost arestat in ancheta privind tentativa de lovitura de stat care a avut loc in Turcia in iulie 2016, acesta fiind acuzat ca ar avea legaturi cu miscarea clericului musulman Fethullah Gulen si Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), organizatii considerate drept teroriste de Ankara. ...citeste mai departe despre " Cazul pastorului Andrew Brunson: Washingtonul condamna sanctiunile impuse de Turcia " pe Ziare.com