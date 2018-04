Oficialul de la Londra a transmis ca a primit invitatia si ca va raspunde cat de repede posibil, potrivit BBC.Partea rusa a calificat drept "total nesatisfacatoare" relatia cu autoritatile britanice in cazul Skripal.Tocmai de aceea Aleksandr Iakovenko crede ca e nevoie de o intalnire pentru a discuta despre modul in care decurge investigatia, precum si despre alte probleme bilaterale."Speram ca partea britanica se va angaja intr-o maniera constructiva si ca o astfel de reuniune va fi organizata in curand", a transmis ambasadorul rus la Londra.Tensiunile dintre cele doua tari au escaladat in contextul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal si al fiicei sale, Yulia.Washington Post: Cum de au supravietuit fostul spion rus Sergei Skripal si fiica sa dupa ce au fost otraviti?Guvernul de la Londra sustine ca Moscova s-ar afla in spatele acestei tentative de omor, dar autoritatile ruse neaga vehement. Ba mai mult, acestea au acuzat, la randul lor, serviciile secrete britanice si americane ca ar fi vinovate.Cazul a provocat o grava criza diplomatica intre Moscova si Occident, urmata de numeroase expulzari diplomatice.T.B. ...citeste mai departe despre " Cazul Skripal: Rusii cer o intalnire de urgenta cu oficialii britanici si califica relatia cu ei drept "total nesatisfacatoare" " pe Ziare.com