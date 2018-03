Cazul Skripal: UE isi recheama ambasadorul in Rusia pentru consultari

"Consiliul European condamna in termenii cei mai puternici atacul recent de la Salisbury, isi exprima compatimirea cea mai profunda fata de persoanele ale caror vieti au fost amenintate si ofera sprijin pentru investigatia in curs. Consiliul este de acord cu evaluarea guvernului Marii Britanii ca este foarte probabil ca Federatia Rusa sa fie responsabila si ca nu exista nicio alta explicatie plauzibila. Manifestam o solidaritate neconditionata cu Marea Britanie in fata acestei provocari grave la adresa securitatii noastre comune.Utilizarea armelor chimice, inclusiv utilizarea oricaror substante toxice ca arme, este complet inacceptabila, trebuie condamnata in mod sistematic si riguros si constituie o amenintare la adresa securitatii noastre. Statele membre isi vor coordona pozitia cu privire la masurile care trebuie luate in lumina raspunsurilor furnizate de autoritatile ruse. Uniunea Europeana va ramane concentrata pe acest subiect si pe implicatiile lui", se afirma intr-un comunicat dat publicitatii, joi, de Consiliul European.Institutia a cerut Comisiei Europene si Inaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini, sa continue activitatea privind "consolidarea capacitatilor de a aborda amenintarile hibride, inclusiv in domeniul cibernetic, de comunicare strategica si de contrainformatii", apoi sa prezinte un raport in privinta progreselor inregistrate, pana in luna iunie.Premierul britanic Theresa May a cerut solidaritatea tarilor Uniunii Europene impotriva serviciilor secrete ruse, pe care le acuza ca ar putea pregati noi atacuri neurotoxice de genul celui comis in orasul englez Salisbury. May sustine ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, intrucat nu respecta granitele si celelalte state.Administratia Vladimir Putin a exprimat regret ca Uniunea Europeana a preferat solidaritatea cu Guvernul de la Londra in defavoarea obiectivitatii, in cazul atacului neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus in Marea Britanie.Fostul agent de spionaj rus Serghei Skripal, ranit in orasul britanic Salisbury, probabil a fost atacat cu o substanta neurotoxica, au stabilit anchetatorii bri ...citeste mai departe despre " Cazul Skripal: UE isi recheama ambasadorul in Rusia pentru consultari " pe Ziare.com