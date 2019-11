Cazul Trump-Ucraina: Avertizorul de integritate s-a oferit sa fie audiat

Mark Zaid a spus ca oferta a fost facuta pentru a contracara eforturile republicanilor, in frunte cu Trump, de a-l demasca pe avertizorul de integritate, un membru al comunitatii de informatii a carui identitate nu a fost facuta publica, transmite Reuters.Informatia referitoare la aceasta oferta a aparut in timp ce Trump a cerut duminica, in mod direct, ca avertizorul de integritate sa isi faca cunoscuta identitatea.Republicanii "au incercat sa expuna identitatea clientului npstru, ceea ce i-ar putea pune in pericol siguranta lui si a familiei sale", a scris Zaid pe Twitter Republicanii s-au plans ca regulile investigatiei pentru demitere care are loc in Camera Deputatilor, controlata de democrati, sunt incorecte pentru ei si ca sunt restrictionati in interogarea avertizorului de integritate.Acesta s-a oferit initial sa raspunda in scris intrebarilor Comisiei pentru Informatii din Camera. Zaid a spus ca noua oferta, adresata sambata congresmanului Devin Nunes, cel mai proeminent membru republican al comisiei, reflecta dorinta clientului sau ca plangerea sa sa fie tratata fara partinire.Politica Comisiei pentru Informatii este de mult timp de a proteja identitatea avertizorilor de integritate.Trump este supus unor presiuni tot mai mari pe masura ce Camera Reprezentantilor avanseaza cu investigatia impotriva sa, pentru a vedea daca a solicitat sprijinul Ucrainei, in perspectiva campaniei pentru realegerea sa ca presedinte, anul viitor.Liderii din Camera Reprezentantilor, controlata de democrati, se asteapta sa inceapa audierile publice in urmatoarele cateva saptamani.Investigatia a fost lansata dupa plangerea avertizorului de integritate, oficial al comunitatii de informatii, ingrijorat ca actiunile presedintelui fata de Ucraina au fost ilegale si au pus in pericol securitatea nationala."Avertizorul de integritate a gresit atat de mult incat trebuie sa iasa in public. Presa stirilor false stie cine este, dar, fiind un brat al Partidului Democrat, nu vrea sa il divulge pentru ca va avea de platit.Dezvaluiti cine este avertizorul de integritate si puneti capat farsei demiterii", a scris Trump pe Twitter.Trump l-a atacat in repeta ...citeste mai departe despre " Cazul Trump-Ucraina: Avertizorul de integritate s-a oferit sa fie audiat " pe Ziare.com