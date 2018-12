Ce a obtinut Macron cu o mea culpa inregistrata. Nici presa, nici opozitia, nici Franta celor uitati nu se lasa convinse

Tonul presei franceze e mai degraba dubitativ, a doua zi dupa mesajul inregistrat transmis de Emmanuel Macron.Cei mai multi editorialisti pun accentul pe aceasta asumare a vinovatiei, dar exista si altii, care raman rezervati in analiza, mai ales in ceea ce priveste capacitatea presedintelui de a fi convins "vestele galbene", scrie cotidianul Les Echos, care face un tur al celor mai importante reactii.Cei mai multi inteleg, totusi, ca presedintele Republicii a facut concesii importante."Masurile anuntate de presedinte merg dincolo de ceea ce ar fi putut obtine vestele galbene, la inceputul miscari", considera Laurent Bodin, editorialist al cotidianului L"Alsace."Macron nu a fost zgarcit in ceea ce priveste mijloacele de a stinge incendiul. Marilor rele li se potrivesc mari remedii", scrie si Jean-Francis Pecresse, in Les Echos.Putine sperante ca nemultumitii au fost satisfacutiCei mai multi se indoiesc ca masurile anuntate de Macron, in acest mesaj video, dar inregistrat, sunt suficiente, pentru a satisface "revendicarile diverse si in evolutie", cum le caracterizeaza jurnalistul L'Alsace, Laurent Bodin.Mai transant este Olivier Biscaye, care, in editorialul din Le Midi Libre apreciaza ca "seful statului nu are nicio sansa sa ii fi satisfacut pe toti cetatenii":"Macron este condamnat sa se adapateze furiei cetatenilor". Iar "daca acum linisteste furia, platind un pret mare, nu o va putea face de fiecare data", este concluzia."Macron este singur in fara francezilor. A fost el la inaltimea momentului? Fara indoiala. La inaltimea asteptarilor poporului francez? Mai putin sigur", rezuma Denis Daumin, in La Nouvelle Republique.In L'Humanite, Patrick Apel-Muller nu este nici el departe de a remarca esecul demersului prezidential. Potrivit acestui cotidian comunist, "impins de miscarea vestelor galbene, de cea a liceenilor, respins de salariati, presedintele Republicii s-a dezmeticit din acest sentiment al atotouterniciei", dar "a aprins din nou mania populara, punand accentul pe represiune"."Dupa abandonarea majorarii taxelor la carburanti, noul contract pentru natiune propus de Emmanuel Macron ii va ...citeste mai departe despre " Ce a obtinut Macron cu o mea culpa inregistrata. Nici presa, nici opozitia, nici Franta celor uitati nu se lasa convinse " pe Ziare.com