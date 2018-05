CE a propus bugetul multianual. Siegfried Muresan: Pentru Romania e un lucru nu doar ingrijorator, ci grav

Totodata, CE a propus si o reducere a finantarii pentru politica de coeziune si agricultura, cu aproximativ 5% in cazul fiecareia dintre ele.Este un lucru nu doar ingrijorator, ci si grav pentru Romania , a declarat pentru Ziare.com europarlamentarul Siegfried Muresan. Si asta pentru ca acestea sunt principalele domenii in care Romania absorbea fonduri europene."Astazi este inceputul unui proces legislativ. Comisia Europeana a facut o propunere care prevede reducerea cu 5% a sumelor alocate pentru politica de coeziune si pentru agricultura. Este un lucru nu numai ingrijorator, ci si grav pentru Romania caci acestea sunt principalele domenii in care Romania absorbea fonduri europene.Comisia Europeana isi propune acum acest obiectiv, de reducere cu 5%, in primul rand, ca urmare a iesirii Marii Britanii din UE . Pierdem un stat care contribuia mai mult la bugetul UE decat beneficia, pierdem pe an intre 12 si 14 miliarde de euro, suma varia de la an la an. Deci avem venituri mai mici pe de o parte si pe cealalta parte avem si niste noi prioritati care nu au existat in exercitiul bugetar anterior si anume: aparare, siguranta cetateanului, combaterea terorismului, un mai bun control al frontierei externe al UE, pe care il vom finanta din bugetul UE.Deci avem prioritati noi, cu cheltuieli mai mari si venituri mai mici. Si atunci CE a propus urmatorul mecanism, a propus ca la politicile traditionale, coeziune si agricultura sa se faca mici reduceri", a precizat Siegfried Muresan.Europarlamentarul a subliniat ca reducerile nu sunt mari insa ele reprezinta un lucru grav pentru Romania."Reducerile nu sunt mari dar ele sunt un lucru grav pentru Romania si tara noastra trebuie in negocierile care urmeaza sa se opuna acestor reduceri", a spus europarlamantarul roman.Siegfried Muresan a prezentat si pasii care urmeaza in acest proces: Comisia Europeana a facut propunerea, statele membre trebuie acum sa o adopte in unanimitate iar apoi Parlamentul European urmeaza sa isi dea acordul."Cum am spus, suntem la inceput de drum. CE a facut aceasta propunere, dupa care statele membre in unanimitate trebuie sa o adopte iar apoi PE sa isi dea acordul. Pe acest buget multianual, PE are doar dreptul sa isi dea acordul, poate sa spuna 'da' sau 'nu', nu poate face modificari. Este consultat in acest proces, dar nu est ...citeste mai departe despre " CE a propus bugetul multianual. Siegfried Muresan: Pentru Romania e un lucru nu doar ingrijorator, ci grav " pe Ziare.com