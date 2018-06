Vorbind in fata Parlamentului European, Timmermans a declarat ca amendamentele introduse de partidul aflat la putere, Lege si Justitie (PiS) la reformele justitiei nu sunt indeajuns si ca reformele reprezinta in continuare un risc la adresa principiului democratic al separatiei puterilor in stat, potrivit Reuters."Regret sa va informez ca in ciuda acestor schimbari legislative, nu au fost rezolvate problemele principale identificate de Comisie", a declarat Timmermans.El a adaugat ca autoritatile poloneze trebuie sa ia masuri pentru ca exista riscul sa fie afectata Curtea Suprema, acolo unde aproximativ 40% dintre judecatori ar putea fi fortati sa se pensioneze pe 3 iulie conform reformelor si trebuie inlocuiti de un comitet dominat de membri PiS."Riscul de a se crea probleme iremediabile inca exista. Pe 3 iulie, 27 dintre cei 72 doi de judecatori ai Curtii Supreme ar putea fi fortati sa se pensioneze", a declarat Timmermans."Retragerea fortata a acestor judecatori ar insemna o incalcare ireversibila a statului de drept. Comisia analizeaza in prezent situatia", a precizat el."Masurile pe care autoritatile poloneze au continuat sa le implementeze in ultimele sase luni au facut deja rau si continua sa faca acest lucru. Dupa Tribunalul Constitutional si Consiliul National Juridic, acum si Curtea Suprema risca sa ajunga sub control politic", a afirmat Timmermans.Citeste si:Parlamentul din Polonia a adoptat unele amendamente la reformele din justitieConsiliul Europei critica iarasi Polonia din cauza reformei justitieiComisia Europeana ia o masura fara precedent pentru apararea statului de drept: Declanseaza Articolul 7 al Tratatului UE impotriva PolonieiZeci de mii de polonezi au protestat la Varsovia: Nu va lasam sa scoateti Polonia afara din Europa !Comisia Europeana cauta solutii sa forteze Polonia sa respecte statul de drept ...citeste mai departe despre " CE anunta ca Polonia nu a rezolvat problemele cheie privind independenta justitiei " pe Ziare.com