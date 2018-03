Ce ascunde un atentat ratat? Planul Moscovei: tensionarea relatiilor dintre Romania si Ucraina

Duminica, 25 februarie, la cinci luni distanta, SBU (Serviciul de informatii ucrainean) anunta printr-un comunicat ca a dejucat incendierea a doua scoli romanesti de catre reprezentanti ai Kremlinului.Conform informatiilor oficiale, Vladimir Putin (foto) si-a trimis agentii sa provoace o criza diplomatica intre Romania si Ucraina exact pe cea mai sensibila tema a dialogului dintre cele doua state - problema minoritatilor nationale."Agenti ai SBU au impiedicat comiterea unor actiuni indraznete de provocare in regiunea Cernauti. Autorii, identificati de SBU, primisera din Rusia plati in avans pentru incendierea a doua scoli romanesti din Bucovina", se arata in comunicatul serviciului de informatii ucrainean, citat de agentia Mediafax.Un limbaj diplomatic neobisnuitReactia ambasadei Rusiei la Bucuresti a fost dura, acuzand serviciul de informatii din Ucraina de minciuna si distribuire de informatii false."Ambasada Federatiei Ruse remarca cu regret ca mai multe surse din mass-media din Romania cu usurinta au cules si au reprodus in masa o stirea falsa, lansata de asa-zisul Serviciu de securitate al Ucrainei (SBU), care, dupa cum stie bine toata lumea, are mai mult de 10 de ani de cand este o institutie controlata de catre CIA in aceasta tara. In mod evident, confruntandu-se cu un deficit de idei noi, urmasii neo-nazisti de-a lui Bandera din Kiev au recurs din nou la minciuni provocatoare despre presupusul plan, urzit de servicii ruse speciale pentru a arunca in aer crucisatorul 'Ucraina', demult lasat imobilizat pe chei si ruginit, pentru a organiza atacuri asupra 'Societatii Culturii Maghiare din Transcarpatia', si, totodata, sa si incendieze vreo doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti.Chiar si Ministerul roman de Externe nu a ramas deoparte si si-a exprimat 'ingrijorarea cu privire la'... Obiectivele organizatorilor acestei provocari sunt evidente. Regimul de la Kiev, cel ce sufera de 'mania grandorii nationale' ar dori sa distraga atentia vecinilor sai de la acea politica de ucrainizare fortata, pe care o urmareste in mod constant, si care s-a manifestat cel mai viu prin adoptarea 'Legii Educatiei' cu caracter discriminatoriu" ...citeste mai departe despre " Ce ascunde un atentat ratat? Planul Moscovei: tensionarea relatiilor dintre Romania si Ucraina " pe Ziare.com