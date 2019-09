CE avertizeaza ca riscul unui Brexit fara acord a crescut, din cauza timpului scurt si a situatiei politice

"Putinul timp care ramane si situatia politica din Marea Britanie au marit riscul ca Marea Britanie sa se retraga la aceasta data fara un acord", subliniaza Comisia de la Bruxelles in documentul mentionat.Executivul comunitar le cere firmelor si cetatenilor Uniunii Europene sa "continue sa se pregateasca pentru toate rezultatele posibile" si sa "nu se bazeze pe ipoteza ca Marea Britanie va solicita o a treia amanare" a datei Brexit-ului.In acelasi context, Comisia considera ca "plasa de siguranta" privind frontiera irlandeza, asa-numitul "backstop", prevazuta in acord si a carei eliminare este ceruta de Boris Johnson, este "singura solutie" pentru pastrarea acordului de pace in Irlanda de Nord si a pietei unice.Referitor la "backstop", oficiali europeni citati de Reuters au declarat ca UE poarta in continuare discutii cu guvernul de la Dublin in ce priveste modul de organizare a controalelor la frontiera pe insula Irlanda in cazul unui Brexit fara acord, dar ca astfel de controale ar produce in mod inevitabil "perturbari".Comunicarea executivului european a fost publicata la o zi dupa ce o alianta transpartinica a parlamentarilor britanici a adoptat o motiune ce urmareste amanarea Brexit-ului prevazut pentru sfarsitul acestei luni.Potrivit Reuters, Comisia Europeana a indicat miercuri ca il considera in continuare pe premierul Boris Johnson drept cel cel mai important partener de negociere in discutiile menite sa evite un Brexit fara acord."Exista un guvern britanic in functie, asa incat interlocutorul nostru la cel mai inalt nivel politic pentru presedintele (CE) Juncker ramane prim-ministrul Johnson", a declarat o purtatoare de cuvant a Comisiei, in briefingul de presa zilnic.Consilierul lui Johnson pentru UE, David Frost, este asteptat miercuri la Bruxelles pentru discutii cu usile inchise cu un grup de lucru european, cu obiectivul de a explora posibile alternative la "backstop".In aceeasi comunicare, Bruxellesul prevede sa furnizeze "un sprijin financiar" cetatenilor si statelor membre "cele mai afectate de o retragere fara acord", propunand de asemenea sa "extinda aria de aplicare a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene" pen ...citeste mai departe despre " CE avertizeaza ca riscul unui Brexit fara acord a crescut, din cauza timpului scurt si a situatiei politice " pe Ziare.com