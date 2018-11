Ce contine acordul Guvernului Theresa May pe tema Brexit

"In sfarsit, Theresa May a ajuns la un acord cu Bruxellesul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, un fapt care ne aminteste ce a spus Winston Churchill despre democratie - cea mai proasta forma de guvernare, in afara de toate celelalte", comenteaza publicatia The Wall Street Journal intr-un editorial intitulat "Cel mai bun acord Brexit prost / Tratatul de retragere din UE negociat de Theresa May este slab, dar este singura propunere".In cazul in care planul aprobat de Guvernul Theresa May va trece de Parlamentul britanic, acordul va intra in procesul de ratificare, iar negocierile se vor axa pe relatiile bilaterale post-Brexit."Cele mai multe detalii ale planului nu sunt controversate. Acestea includ prevederi privind statutul cetatenilor UE in Marea Britanie si al britanicilor din spatiul comunitar, precum si despre fondurile cu care Londra va contribui la bugetul UE conform angajamentelor asumate inaintea referendumului din 2016", subliniaza WSJ."Controversele se refera la acordul comercial pe care Bruxellesul l-a cerut pentru evitarea reinstituirii controalelor la frontiera dintre Irlanda de Nord, parte a Marii Britanii, si Irlanda, care ramane in UE.Theresa May a acceptat ca Marea Britanie sa ramana in uniunea vamala comunitara daca nu va fi semnat un alt tratat comercial. Marea Britanie va accepta unele reglementari UE, iar prevederile economice ar putea ajunge sa difere intre Irlanda de Nord si restul Marii Britanii", subliniaza WSJ, observand ca lideri conservatori pro-Brexit precum Boris Johnson au dreptate sa critice acordul si sa il catalogheze "specific unui stat vasal", in contextul in care aranjamentul limiteaza abilitatea Marii Britanii de a negocia acorduri comerciale terte inaintea aranjamentelor cu Bruxellesul."Dar acesta este cea mai buna si, in prezent, singura optiune disponibila. Reinstituirea frontierei in Irlanda de Nord, care ar fi necesara in lipsa acordului de retragere, ar anula angajamentele asumate de Marea Britanie in cadrul Acordului de Pace din 1998, cu riscul reizbucnirii violentelor intre factiuni rivale. Marea Britanie a refuzat si propunerea Bruxellesului de creare a unui nou aranjame ...citeste mai departe despre " Ce contine acordul Guvernului Theresa May pe tema Brexit " pe Ziare.com