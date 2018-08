Ce crede Trump despre Putin a devenit irelevant. Perspective sumbre pentru Moscova

Inasprirea sanctiunilor a devenit aproape o rutina pentru conducerea Rusiei. Se asteapta ca SUA sa impuna un nou set de restrictii Rusiei la sfarsitul acestei luni. De aceasta data, masura nu va fi adoptata din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina sau a presupusei imixtiuni electorale in America Putin, alaturi de Assad si KimPuterea de la Washington se foloseste de legea din 1991 privind interzicerea armelor chimice si biologice (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act) pentru a sanctiona Kremlinul din cauza otravirii fostului ofiter GRU, devenit agent MI6, Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, incident ce a avut loc in martie in orasul Salisbury din Anglia Aceasta lege a mai fost anterior invocata doar de doua ori - impotriva Siriei si a Coreei de Nord.Incepand de vineri, SUA vor interzice probabil, printre altele, vanzarea catre Rusia a oricaror "tehnologii duale", care pot fi folosite atat in scop civil, cat si militar.Daca Moscova nu va indeplini cerintele legii, promitand ca nu se va implica in atacuri chimice si permitand accesul inspectorilor ONU in facilitati in care pot fi produsi agenti chimici sau biologici, o noua runda de sanctiuni va urma in termen de 90 de zile.Acestea ar putea cuprinde noi restrictii comerciale, restrangerea relatiilor diplomatice, inclusiv rechemarea ambasadorului SUA si interzicerea curselor Aeroflot spre SUA (desi aceasta masura este mai degraba improbabila).Kremlinul neaga categoric orice legatura cu otravirea lui Serghei Skripal si a fiicei sale. Si nimeni nu se asteapta sa indeplineasca cerintele SUA, desi Rusia, in calitate de semnatara a conventiei privind armele chimice si biologice, ar trebui sa permita accesul inspectorilor straini in capacitatile sale de productie. Asa stand lucrurile, catre sfarsitul lunii noiembrie la Washington se va decide, probabil, trecerea la alta runda de sanctiuni impotriva Rusiei.A fost abandonat proiectul Nord Stream 2?In rastimp, alte restrictii, poate chiar mai dure, ar putea lovi Rusia. Senatul SUA va dezbate in septembrie un proiect de lege sprijinit de ambele partide din Congres, menit sa pedepseasca amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA si care cere interzicerea tranzactiilor cu datorii suverane ale Rusiei, poate chia ...citeste mai departe despre " Ce crede Trump despre Putin a devenit irelevant. Perspective sumbre pentru Moscova " pe Ziare.com