Ce efecte va avea asupra Romaniei controversata intalnire dintre Donald Trump si Vladimir Putin?

Politica romaneasca, desi nu vorbim prea des despre acest lucru, este extrem de sensibila fata de balansul puterii din zona, iar o slabiciune a SUA, a NATO sau a Uniunii Europene, pune tara noastra intr-o pozitie vulnerabila in raport cu tendinta expansionista a Moscovei.Dupa controversata intalnire dintre Donald Trump si Vladimir Putin , care a provocat stupoare in Europa, neliniste in randurile Partidului Republican din SUA si revolta in mediile democrate, au aparut o serie de posibile efecte negative asupra Romaniei provocate de aceast summit, dar, totodata, exista si cateva posibile efecte pozitive, in special generate de pozitia strategica a tarii noastre.Posibile efecte negative asupra Romaniei dupa intalnirea dintre Donald Trump si Vladimir Putin:1. Scutul Antiracheta de la Deveselu. In fapt, intregul sistem de aparare antiracheta format din dispozitivele prezente in Marea Mediterana, Romania, Polonia , Marea Britanie, plus sistemul radar de detectare al lansarilor, aflat in Turcia , ii provoaca mari dureri de cap lui Vladimir Putin. Acest sistem este privit ca o amenintare la adresa Moscovei, iar subiectul s-a aflat la loc de cinste pe agenda intalnirii dintre cei doi presedinti. Vladimir Putin a facut o referire directa la el dupa intalnirea cu presedintele american."S-a creat o situatie periculoasa cu sistemul global anti-racheta american. Este vorba de problemele legate de implementarea prevederilor tratatului INF (n.a. Tratatul de Neproliferare a Armelor cu Raza Medie de Actiune) . Si, bineinteles, de programul de interzicere a plasarii armelor in spatiu", a declarat Vladimir Putin in fata jurnalistilor la Helsinki.In cazul in care Donald Trump vrea sa-i faca vreo favoare presedintelui rus, poate stopa investitiile militare in acest sistem, poate stopa dezvoltarea lui, desi va avea de trecut peste opozitia puternica a Pentagonului si a NATO, care vad in acest sistem o reusita in materie de securitate, care apara Europa, dar si SUA de eventuale lansari de rachete balistice inamice.In contextul amenintarilor din Iran , Coreea de Nord, dar si Rusia , ar fi o eroare sa renunti la un sist ...citeste mai departe despre " Ce efecte va avea asupra Romaniei controversata intalnire dintre Donald Trump si Vladimir Putin? " pe Ziare.com