Ce face Europa pentru noi, inaintea alegerilor pentru Parlamentul European

Un website nou si inovator,"Ce face Eruopa pentru mine", care demonstreaza impactul pozitiv al UE asupra fiecarui cetatean a fost lansat astazi de presedintele Parlamentului European Antonio Tajani.Cel mai recent sondaj Eurobarometru, publicat luna trecuta, a constatat ca 68% dintre respondenti au fost de acord ca tara lor a beneficiat de statutul de membru UE. Dar au fost foarte putine incercari de a enumera beneficiile concrete ale aderarii la UE pentru cetatenii obisnuiti din intreaga UE.Inaintea alegerilor europene din luna mai a anului viitor, acest site isi propune sa ilustreze in ce masura UE produce o schimbare in viata oamenilor.Site-ul interactiv, multilingv, "Ce face Europa pentru mine", realizat de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (EPRS), prezinta sute de fise usor de citit, de o pagina, care prezinta exemple de schimbari pozitive in viata oamenilor, realizate cu contributia UE. Utilizatorii pot gasi cu usurinta informatii specifice despre ceea ce face Europa pentru regiunea lor, profesia lor sau modalitatea lor preferata de a-si petrece timpul."Europenii intreaba ce a facut UE pentru ei si acest nou website al Parlamentului European ofera raspunsuri clare, fara elemente de limbaj specializat, de jargon. Va fi un instrument valoros a aduce Europa mai aproape de cetatenii sai", a spus Tajani.Aproximativ 1.800 de fise, de o singura pagina sunt disponibile pentru citire, distribuire sau reutilizare ca pagini on-line sau ca fisiere PDF. Acestea sunt organizate in doua categorii principale pe site. Prima sectiune, "In regiunea mea", permite utilizatorilor sa selecteze locurile in care acestia si familia lor traiesc sau lucreaza. Cum este prezenta Europa in orasele, municipiile si regiunile noastre? Aceasta sectiune a site-ului acopera peste 1 400 de localitati din fiecare parte a Uniunii Europene.Printre fisele din Romania, se numara: Castelul Corvinilor de la Hunedoara, Aeroportul din Iasi, Metroul din Bucuresti si multe alte exemple din toate judetele Romaniei.Cea de-a doua sectiune a site-ului, "In viata mea", permite fiecarui utilizator sa selecteze din 400 de "pagini unice" pentru a gasi lucruri importante pentru fiecare persoana. Cum influenteaza UE, de exemplu, familiile, sanatatea, hobby-urile, calatori