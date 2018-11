Ce impact va avea votul americanilor asupra parteneriatului strategic dintre Romania si Statele Unite?

Aceasta apropiere a dus la o sensibilitate extrema a liderilor politici de la Bucuresti la pozitiile SUA, fiecare dintre ei incercand din rasputeri sa intre in gratiile administratiei de la Casa Alba, oricare ar fi fost aceea.Sa amintim episodul ridicol cu calatoria lui Liviu Dragnea, liderul PSD, si Sorin Grindeanu, premierul de atunci, la Washington, in ianuarie 2017, unde au cumparat "bilete" la un pret piperat pentru a participa la o cina festiva data in onoarea lui Donald Trump , noul presedinte al SUA.Romanii privesc SUA ca pe un prieten pe care se pot baza in orice situatieReprezentantii Guvernului Romaniei, sefii principalelor partide se raporteaza la mesajele trimise de Departamentul de Stat (echivalentul Ministerului Afacerilor Externe de la noi) si de ambasadorul SUA la Bucuresti, pozitie detinuta acum de domnul Hans Klemm.Intregul parteneriat strategic, succesul sau, se bazeaza pe increderea de care se bucura SUA in randul romanilor."Este tara cu care Romania trebuie sa aiba cea mai stransa relatie", considera peste 37% dintre cetatenii romani, pe locul doi fiind Germania cu o sustinere de 25%, se arata intr-un studiu publicat saptamana trecuta de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde.Din aceste motive, alegerile intermediare din SUA vor avea un impact important si la Bucuresti.Liviu Dragnea este fascinat de Trump si i-a adaptat campania electorala la RomaniaDonald Trump a castigat cursa pentru Casa Alba la inceputul lunii noiembrie 2016, folosind un discurs populist, puternic nationalist, fundamentat pe sloganul: Make America Great Again!Popularitatea sa in randul conservatorilor americani, faptul ca a reusit sa castige alegerile folosind un discurs anti-imigratie, misogin si cu accente rasiste a reprezentat o mare victorie si o inspiratie pentru curentul populist din intreaga lume.La mai putin de o luna, Liviu Dragnea, aflat in fruntea PSD, castiga si el alegerile din Romania folosind tehnic ...citeste mai departe despre " Ce impact va avea votul americanilor asupra parteneriatului strategic dintre Romania si Statele Unite? " pe Ziare.com