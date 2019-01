Ce inseamna noul Acord de la Elysee in relatia Germania - Franta si ce aduce nou pe scena UE

Cand presedintele Charles de Gaullle si cancelarul federal Konrad Adenauer au semnat, pe 22 ianuarie 1963, Tratatul de la Elysee, cei doi oameni de stat au pecetluit reconcilierea intre cele doua popoare odinioara "dusmane de moarte". Fostii inamici din ambele conflagratii mondiale au devenit parteneri europeni.Prin acordul de prietenie germano-francez, guvernele de la Bonn si Paris au convenit consultatii cu caracter obligatoriu, o stransa cooperare politica si un schimb la nivel de tineret la scara larga.Mai bine de 8,4 milioane de tineri germani si francezi au luat de atunci parte la un program care le-a permis sa studieze o vreme in tara vecina.De ce este necesar un nou acordAnuntul a fost facut in ajunul jubileului Tratatului de la Elysee: presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul Angela Merkel au negociat anul trecut un nou acord de prietenie germano-francez.Marti, ei intentioneaza sa semneze la Aachen documentul care contine 16 pagini. "Acordul de la Aachen" este menit sa aprofundeze prietenia, sa "ridice relatiile pe o noua treapta", dupa cum se afirma oficial, si sa aduca ameliorari in beneficiul cetatenilor.Aceasta idee nu este noua. Mai ales partea franceza a tot propus o innoire a acordului, chiar daca acesta a tot fost de-a lungul timpului completat printr-o serie de intelegeri suplimentare.Dat fiind ca Tratatul de la Elysee nu face decat sa instituie un proces de cooperare, miza nu este modificarea esentei acordului, ci lansarea unui semnal politic. Guvernele de la Paris si Berlin vor sa abordeze o noua etapa de cooperare germano-franceza si sa pregateasca astfel o reforma a Uniunii Europene.Concomitent, parteneriatul aprofundat este privit ca o declaratie de razboi la adresa populismului si nationalismului in crestere in Europa Ce schimbari aduce noul Tratat de la ElyseeIntr-o declaratie comuna, Merkel si Macron au mentionat deja initiative din diverse domenii politice.Astfel, "Acordul de la Aachen" contine in principal extinderea programelor de schimb pentru cetatenii celor doua tari, o cooperare aprofundata in politica europeana, externa si de securitate, precum si integrare economica mai puternica, insotita de masuri comune pentru protectia mediului.Politica pentru refugiati nu este mentionata expres. Astf ...citeste mai departe despre " Ce inseamna noul Acord de la Elysee in relatia Germania - Franta si ce aduce nou pe scena UE " pe Ziare.com