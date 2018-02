Ce presupune jobul unui "trol" din Rusia: Scriam ca albul este negru si ca negrul este alb

Acum, fosti angajati ai "fabricii de troli" din Sankt Petersburg spun ca se simt razbunati de decizia luata de autoritatile americane, pentru umilinta de a fi obligati sa scrie minciuni zi de zi.Marat Mindiyarov, un fost angajat rus al "fabricii de troli", a povestit despre activitatea pe care a desfasurat-o in perioada in care in Statele Unite aveau loc alegerile premilinare din cadrul celor doua partide pentru desemnarea candidatului la presedintie. Mindiyarov sustine ca in acea perioada s-a simtit ca unul dintre personajele din cartea "1984" scrisa de George Orwell, informeaza Washington Post.Marat Mindiyarov s-a angajat din intamplare la "fabrica de troli" din Sankt Petersburg, deoarece era somer si isi cauta de lucru. Spune ca jobul lui consta in postarea de comentarii in care nu isi exprima propria opinie, ci scria ceea ce ii cereau sefii sai.Barbatul, in varsta de 43 de ani, sustine ca el si ceilalti 300-400 de angajati erau obligati sa scrie ca "albul este negru si negrul este alb". Cand Uniunea Europeana a sanctionat Federatia Rusa din cauza interventiei in Ucraina si moneda nationala a inceput sa scada puternic, Mindiyarov trebuia sa scrie ca "viata in Rusia este minunata, ca rubla ruseasca s-a intarit si ca in urma sanctiunilor tara a devenit mai puternica."Intrebat despre cum se realiza trollingul, Mindiyarov a declarat ca "era o echipa de trei troli si trebuia sa para sa suntem oameni adevarati. Unul dintre noi scria ceva negativ, apoi ceilalti doi intervenau si ii scriau primului ca a gresit. In cele din urma, primul trol era convins de greseala sa. Cam acestea erau piesele pe care trebuia sa le jucam."Citeste si: UE spune care sunt stirile false ale saptamanii: Rusia e pacificatoare si UE a legalizat incestulIntrebat daca crede ca trollingul a functionat, fostul angajat rus a mai spus "Cine citeste cu adevarat comentariile in articole de stiri? A fost o munca colosala, dar inutila pentru rusii de rand. Dar pentru americani se pare ca a functionat. Ei nu sunt obisnuiti cu acest tip de inselatorie."Mindiyarov a precizat ca in fabrica din Sankt Petersburg exista si Departamentul Facebook care era concentrat pe cititorii americani si ca si-a dorit si el sa lucreze acolo deoarece salariul era aproape dublu. "Nu am reusit sa ma transfer. Trebuia ...citeste mai departe despre " Ce presupune jobul unui "trol" din Rusia: Scriam ca albul este negru si ca negrul este alb " pe Ziare.com