CE, raport despre Romania: Progresul in lupta impotriva coruptiei a fost recent pus in pericol

Documentul arata ca nu a fost inregistrat niciun progres in probleme precum stabilirea salariului minim in functie de un mecanism transparent, egalizarea varstei de pensionare sau cadrul fiscal.Potrivit Executivului comunitar, au fost inregistrate progrese limitate cu privire la:respectarea obligatiilor fiscale si colectarea impozitelor;educatie;tratamentul ambulatoriu;administratia publica;prioritizarea investitiilor publice.Nu au fost inregistrate progrese in ceea ce priveste:salariul minim;varsta de pensionare;cadrul fiscal.In schimb, au fost inregistrate unele progrese cu privire la achizitiile publice, combaterea muncii nedeclarate si combaterea platilor informale in sistemul de sanatate."Masurile legislative adoptate in 2017 au inversat progresele substantiale in anul anterior cu privire la consolidarea guvernantei corporative a companiilor de stat, ceea ce indica o revenire semnificativa asupra reformelor anterioare", se arata in raportul Comisiei Europene.Prima recomandare specifica de taraPotrivit primei recomandari specifice de tara, in 2017, Romania trebuia sa asigure conformitatea cu Recomandarea Consiliului din 16 iunie 2017 de a corecta abaterea vizibila de la traiectoria de ajustare astfel incat sa poata atinge obiectivul bugetar pe termen mediu.In 2018, tara trebuie sa depuna un efort fiscal-bugetar notabil, in conformitate cu cerintele componentei preventive a Pactului de stabilitate si de crestere si sa asigure aplicarea integrala a cadrului fiscal-bugetar.De asemenea, trebuie consolidata respectarea obligatiilor fiscale si colectarea impozitelor si combatuta munca nedeclarata, inclusiv prin utilizarea sistematica a controalelor integrate.A doua recomandare specificaCea de-a doua recomandare specifica de tara viza consolidarea politicilor de activare cu tinte specifice si serviciile publice integrate, adresandu-se cu predilectie grupurilor celor mai indepartate de piata muncii.Tara trebuie sa:adopte legislatia privind egalizarea varstei de pensionare pentru barbati si femei;sa instituie un mecanism transparent de stabilire a salariului minim, in consultare cu partenerii sociali;favorizeze tratamentul ambulatoriu si sa combata platile informale in doemniul Sanatatii.Este necesara, de asemenea, imbunatatirea ...citeste mai departe despre " CE, raport despre Romania: Progresul in lupta impotriva coruptiei a fost recent pus in pericol " pe Ziare.com