Ce s-a intamplat la alegerile din Polonia si Ungaria: E infrangerea FIDESZ in Budapesta semn ca regimul Viktor Orban se clatina? Efecte pentru Bucuresti Interviu

La Bucuresti e inca criza guvernamentala, un nou guvern se face greu si zgomotul de fond a acoperit doua evenimente importante din vecinatate: victoria, dar nu zdrobitoare, cum au titrat la inceput institutiile media, a Partidului Lege si Justitie in Polonia si infrangerea partidului lui Viktor Orban la Budapesta, unde au fost alegeri locale.Sunt cele doua de citit in context?L-am rugat pe politologul Oktawian Milewski, specializat in Europa Centrala si de Est, sa ne explice rezultatele alegerilor din Polonia si Ungaria (alegeri locale).Oktawian Milewski, ce s-a intamplat la alegerile din Polonia? Titlurile din presa internationala vorbesc despre o victorie zdrobitoare a PiS asupra Opozitiei. E un termen prea tare?Pe masura ce numararea buletinelor a continuat, titlurile din presa s-au mai potolit. Pana ieri seara a devenit clar ca alegerile parlamentare din Polonia s-au incheiat cu o remiza.Partidul Lege si Justitie (PLJ) a castigat Sejmul (camera inferioara), unde detine 235 de mandate, exact acelasi numar de mandate ca in 2015, suficient la limita pentru a forma urmatorul guvern, iar Opozitia - adica doua partide din cele patru din Opozitie, si anume Coalitia Civica (KO) si Partidul Agrarian (PSL) - a castigat Senatul, unde detine 51 de mandate din 100. Celelalte doua partide din Opozitie - Stanga si Konfederacja - nu au castigat niciun mandat in Senat.Asemenea rezultat poate fi calificat doar ca o remiza. Kaczynski spera la obtinerea a 3/5 din locuri in Sejm, adica 276 de mandate, insa a obtinut cu 41 mai putin. Este un obiectiv esuat.Asa cum corect a notat vicepremierul Jaroslaw Gowin, mai mult de jumatate din numarul total de votanti polonezi au votat impotriva PLJ. Avand in vedere ca PLJ avea ambitia atingerii unei majoritati constitutionale, alegerile pentru PLJ s-au incheiat cu o semi-victorie, in cel mai bun caz. Mai putem adauga aici in favoarea PLJ ca din cele 16 voievodate, doar unul nu a fost castigat de PLJ (Pomorskie cu capitala voievodala la Gdansk).De asemenea, PLJ a beneficiat de mai multi votanti decat in 2015, circa 8 milioane.