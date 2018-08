La sfarsitul anului trecut, China a interzis accesul grupurilor de turisti in arhipelagul tropical idilic, considerand Palau destinatie ilegala din cauza lipsei de statut diplomatic. In timp ce influenta Chinei se extinde in Pacific, Palau ramane unul dintre cei 18 aliati ai Taipei-ului, fiind supus unor constante presiuni."Este o continua discutie privind China si dorinta sa de a transforma turismul intr-o arma", spune Jeffrey Barabe, patronul Palau Central Hotel si Palau Carolines Resort din Koror.In centrul comercial Koror, lipsa turistilor chinezi si efectele sale sunt evidente. Camerele de hotel sunt neocupate, restaurantele sunt goale, agentiile de turism duc lipsa de clienti, iar barcile care transportau turistii spre insulele verzi din Palau stau linistite in docuri.Inainte de interdictie, turistii chinezi reprezentau aproximativ jumatate din vizitatorii tarii Palau. Din 122.000 de turisti in 2017, 55.000 au venit din China si 9.000 de persoane din Taiwan, potrivit datelor oficiale citate de Reuters.De la anuntarea deciziei, declinul turismului in Palau a fost atat de rapid, incat compania aeriana Palau Pacific Airways a anuntat ca renunta la zborurile spre China, incepand cu sfarsitul acestei luni."Guvernul chinez depune eforturi pentru a le interzice turistilor sa viziteze Palau", a precizat compania aeriana, care a inregistrat o scadere de 50% a rezervarilor la zboruri, de la finele lui 2017 pana acum.Nu e prima oara cand China foloseste influenta turistica ca instrument diplomatic, anul trecut interzicand chinezilor sa viziteze Coreea de Sud, dupa ce Seul a instalat un controversat sistem de aparare antiracheta din SUA. ...citeste mai departe despre " Ce se intampla cand o insula din Oceanul Pacific infurie China " pe Ziare.com