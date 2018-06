Ce se intampla cu o tara cand inflatia explodeaza

Venezuela, tara in care sa fii milionar nu inseamna ca nu esti sarac

"Esti milionar pentru ca platesti milioane insa cu asta poti cumpara doar 36 de oua", spune aceasta pensionara in varsta de 64 de ani inainte de a constata ca "salariul minim este de 2,6 milioane pe luna", insuficient pentru a cumpara acest aliment de baza, transmite AFP.Un salariu minim echivalent cu 32 de dolari la cursul de schimb oficial, dar abia un dolar pe piata neagra, aceasta realitate reflecta situatia critica in care se gaseste Venezuela, odata cea mai bogata tara din America latina gratie imenselor sale rezerve petroliere.In prezent sa fii milionar in Venezuela nu inseamna ca nu esti sarac.In fiecare zi venezuelenii cheltuie, sau mai degraba regleaza prin card bancar caci bancnotele nu se gasesc, sume de sapte sau opt cifre pentru a cumpara orez sau malai.Carmen Machado, 57 de ani, concediata de la o firma care se ocupa de curatenia in birouri a primit la plecare suma astronomica decu care a cumparatIn aceste conditii este dificil sa faci fata ritmului de crestere a preturilor, in conditiile in care, potrivit Parlamentului, inflatia a atins 24.571% in ultimele 12 luni."In Venezuela nu traim ci supravietuim, daca cumperi fructe nu poti cumpara legume", spune Olga Aviles, 53 de ani.Recent presedintele socialist Nicolas Maduro a anuntat noi bancnote, cu trei zerouri mai putin, denumite "bolivari suverani" destinati sa contracareze dolarul "imperiului" american.Insa in realitate, tarifele pentru majoritatea bunurilor si serviciilor, exceptand cele subventionate precum apa, electricitatea, benzina sau anumite alimente, sunt calculate in functie de dolar si negociate pe piata neagra, la un pret de 30 de ori mai mare decat cursul de schimb oficial.Insa, in opinia economistului Luis Vicente Leon este vorba mai degraba de esecul modelului interventionist al statului, care exercita un control asupra schimburilor si preturilor, in conditiile in care rata saraciei a atins 87% in 2017. Iar introducerea noilor bancnote denominate nu va fi decat o "opera de arta efemera" in opinia lui Luis Vicente Leon."Taierea de zerouri nu stinge scanteia care declanseaza hiperinflatia", subliniaza Luis Vicente Leon.Mult timp cea mai mare bancnota din Venezuela era cea de 100 de bolivari, astfel ca era nevoie de saci de bancnote pentru a merge la magazin. La finele lui 2016 guvernul a introdus bancnote de la 500 pana la 20.000 de bolivari, iar in 2017 au fost introduse bancnotele de 100.000 de bolivari, cu care abia puteai cumpara un ou.Odata cu denominarea, cea mai mare bancnota va fi cea de 500 de bolivari, adica pretul unei cafele.