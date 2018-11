Ce spune Comisia Europeana despre capacitatea Romaniei de a gestiona presedintia Consiliului UE

In timpul unei conferinte de presa sustinute, luni, de Schinas, o jurnalista l-a intrebat daca exista ingrijorari la nivelul Comisiei Europene in ce priveste capacitatea Romaniei de a avea o presedintie buna la Consiliul Uniunii Europene, in contextul in care Victor Negrescu nu mai ocupa functia de ministru delegat pentru Fonduri Europene, el fiind unul dintre principalii responsabili de preluarea mandatului."Nu suntem ingrijorati. Avem incredere in profesionalismul viitoarei presedintii romanesti si in nivelul satisfacator de administrare inaintea acesteia si asteptam cu nerabdare sa colaboram.Aceasta intrebare imi da ocazia sa reiterez apelul presedintelui Juncker pentru necesitatea consensului national si politic in Romania atat inaintea, cat si in timpul presedintiei romane a Consiliului UE", a fost raspunsul lui Margaritis Schinas, purtatorul de cuvant al CE.Amintim ca Victor Negrescu a demisionat din functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene. In locul sau a fost numit George Ciamba, care a depus, miercurea trecuta, juramantul de investitura, dupa ce cu o seara in urma, presedintele Klaus Iohannis semnase decretul pentru numirea sa in functie.Citeste si:Iohannis ureaza succes lui Ciamba si Guvernului: Inca se poate sa avem o pregatire rezonabila a presedintiei Consiliului UEVictor Negrescu, ministrul pentru Afaceri Europene, si-a dat demisia, dupa o discutie tensionata cu DancilaDemisia ministrului Negrescu provoaca stupoare: Credibilitatea Romaniei e in pericol. Ne asteapta sase luni umilitoareAmintim, in context, si de scandalul izbucnit saptamana trecuta dupa ce premierul Finlandei, Juha Sipila, a spus ca tara sa e pregatita sa preia presedintia UE in locul Romaniei daca e necesar.Iata mai multe detalii pe acest subiect:Ambasadorul Finlandei aduce lamuriri despre preluarea presedintiei Consiliului UE in locul RomanieiFinlanda e gata sa ne ia locul la presedintia UE. La Helsinki se urgenteaza pregatirile. Reactia MAE si cifrele lui Dancila ...citeste mai departe despre " Ce spune Comisia Europeana despre capacitatea Romaniei de a gestiona presedintia Consiliului UE " pe Ziare.com