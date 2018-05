Netanyahu a justificat actiunea armatei israeliene afirmand ca "orice tara are obligatia de a-si apara frontierele", informeaza BBC."Organizatia terorista Hamas isi declara intentia de a distruge Israelul si trimite mii (de oameni) sa strapunga gardul de frontiera pentru a realiza acest obiectiv. Vom continua sa actionam cu hotarare pentru a ne proteja suveranitatea si cetatenii", a adaugat premierul.La randul sau, un purtator de cuvant al fortelor armate ale Israelului a declarat ca militarii au tras asupra persoanelor implicate in "activitati teroriste si nu inspre demonstranti, care au fost dispersati prin mijloace uzuale, cum ar fi gaze lacrimogene si in conformitate cu regulile de angajare".Cel putin 55 de palestinieni au fost ucisi de armata israeliana, iar alte mii au fost raniti, in cursul protestelor violente fata de mutarea ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit unor surse medicale palestiniene.Vezi aici filmul unei zile inecate in sangeCiteste si:Reactia lui Trump dupa ce armata israeliana a ucis zeci de palestinieni: Israelul are dreptul de a se aparaMutarea ambasadei SUA in Israel: Netanyahu a dat o petrecere la care a participat si Ivanka TrumpRomania participa la receptia pentru mutarea ambasadei SUA la Ierusalim. Ce spune MAESUA isi muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Israelul ia masuri sporite de securitateMelescanu se justifica de ce a blocat declaratia UE privind Ambasada SUA din Israel, starnind reactia dura a Palestinei ...citeste mai departe despre " Ce spune Netanyahu dupa ce armata israeliana a ucis zeci de palestinieni in ziua mutarii ambasadei SUA " pe Ziare.com